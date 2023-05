2min

تحت عنوان "To Bee or not to be"... جامعة الروح القدس احتفلت بيوم الأرض

احتفلت جامعة الروح القدس - الكسليك بيوم الأرض، من خلال نشاط نظمته الـ Green USEK في الجامعة بعنوان "To Bee or not to be!"، بهدف معالجة موضوع الاستهلاك المستدام.



وقد أتاح هذا النشاط فرصة للحاضرين، وأبرزهم من الجيل الشاب، للتعرّف على الحراس الصغار للحياة على كوكبنا، أي النحل، وعلى مشكلة ضعف طوائف النحل، كما أعطى المجال للقيام برحلة إلى أعماق الأرض والتعرّف على عناصر الأرض الأربعة.



وهذه السنة، قررت جامعة الروح القدس - الكسليك أن يصبّ احتفالها بيوم الأرض في خانة مؤتمر الأمم المتحدة للتنوّع البيولوجي (COP15) وأن يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) عبر تنظيم يوم سحري لتثقيف الأفراد والمجتمعات والمنظمات وإلهامهم وإشراكهم في الإشراف البيئي.



وقد ازدانت حديقة الجامعة بالأضواء والمواد المعاد تدويرها والصديقة للبيئة، أضفت جوا مميّزا على النشاط الذي اشتمل على سلسلة من الفعاليات، ومنها: سوق صديقة للبيئة تضمّ موادا مُعاد تدويرها، أكشاك لتقديم الأطعمة والمشروبات المستدامة، مسابقات وألعاب للطلاب تهدف إلى زيادة الوعي لديهم بشأن الموارد الطبيعية، معرض خاص بالنحل، حلقة نقاش لتسليط الضوء على أهمية النحل، موسيقى حيّة وقراءة شعر خاص بالطبيعة، عرض يوثّق تراجع التنوّع البيولوجي، عرض أزياء مستدام من تنفيذ طلاب السنة الأخيرة لقسم التصميم الداخلي بهدف التشديد على أهمية الاستدامة في صناعة الأزياء وزيادة الوعي حول تأثير الموضة السريعة في البيئة والترويج للأزياء الصديقة للبيئة، توزيع بذور من قبل مبادرة "Seedballs" مصنوعة من سماد الجامعة وبذور مفيدة للنحل، كشك خاص لفريق GAEA لعرض منتجات معاد تدويرها من النفايات، توزيع وتبادل الكتب...



وفي هذا الإطار، أثنت منسّقة الـ GREEN USEK في الجامعة داليدا صنيفر على الجهود الحثيثة التي صبّها طلاب الجامعة المتطوعين للاحتفال بالأرض، حيث قاموا بهذه المبادرات المتنوعة النطاقات والتي تظهر مدى إبداعهم ووعيهم على أهمية الحفاظ على بيئة مستدامة. وتحدثت عن أهمية زيادة الوعي حول هذا الموضوع، "لأننا نواجه حاليًا العديد من المشاكل البيئية الأساسية. وما احتفالنا اليوم إلا لنظهر مدى حاجة الأرض لنا، وضرورة المحافظة عليها من خلال تصرّفاتنا اليومية، لأن كل خطوة نقوم بها لها تأثير على الأرض وبالتالي على مستقبلنا".