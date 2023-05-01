سجين في سجن رومية يناشد عبر الـLBCI: الوضع مزري جدا

كشف سجين في سجن روميه أن الوضع في السجن مزري جدا، إن كان من جهة الأكل أو الطبابة أو المستشفيات أو الجلسات.



وقال في اتصال مع الـLBCI ضمن برنامج "نهاركم سعيد": "القوى الأمنية ليس لديها عناصر لأخذنا الى الجلسات ولا آليات لديهم والجلسات تتأخر علينا". وأضاف: "هناك أشخاص تبقى فوق أحكامها في السجن لأن ليس هناك من يأخذهم الى الجلسات".



وفي موضوع السجل العدلي، قال: "اذا خرجنا من السجن الآن، لا فرصة لدينا للعمل أو الإندماج بالمجتمع"، مناشدا الدولة للنظر بهذا الوضع وإعطاءهم سجل عدلي ليتمكنوا من العمل به.



وناشد النواب بإقرار قانون السنة السجنية 6 أشهر لمرّة واحدة.



وطالب بالتسريع في الأحكام وتأمين آليات لحضور الجلسات، مناشدا وزير الداخلية بتأمين آليات لأن الآليات معطّلة ولا قدرة على اصلاحها.