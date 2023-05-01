الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الصايغ للـLBCI: لا يمكننا تأييد رئاسة لا تكسب رضا القاعدة الأساسية المسيحية
أخبار لبنان
2023-05-01 | 03:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
الصايغ للـLBCI: لا يمكننا تأييد رئاسة لا تكسب رضا القاعدة الأساسية المسيحية
الصايغ للـLBCI: لا يمكننا تأييد رئاسة لا تكسب رضا القاعدة الأساسية المسيحية
أكد عضو اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ أن النشاط الإنتخابي والمسعى لإيجاد مخرج للرئاسة اللبنانية سيتصاعد وسيتفعل بشكل أفضل.
وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أننا "قادمين إلى عدة إستحقاقات هذا الشهر ولبنان ليس الأولوية إنما الرئاسة اللبنانية ستكون من ضمن جداول أعمال هذه اللقاءات كلها."
وأمل أن نشهد إختراقًا خلال هذين الشهرين قبل الوصول إلى المحظور وهو شهر تموز.
واعتبر الصايغ أن المسؤولية الوطنية هي أن نتوافق جميعًا على رئيس، قائلًا: "كنا واضحين كلقاء ديمقراطي ووضعنا 4 حدود للمواصفات أو للرئاسة وهي:
1- قبول مسيحي واسع للرئيس
2- ألا يكون رئيس تحد
3- أن يكون مقبولًا عربيًا ولاسيما خليجيًا
4- أن يكون إصلاحيًا."
ولفت إلى العلاقة مع بري، لافتًا إلى أنها ليست علاقة تطابق.
وقال: "أثبتت التجربة مؤخرًا أن مواقفنا تختلف، واليوم موقفنا غير متطابق في موضوع الإنتخابات الرئاسية، وهو ليس ضد بري ولا فرنجية إنما كلقاء ديمقراطي لا يمكننا تأييد رئاسة لا تكسب رضا القاعدة الأساسية المسيحية."
ورأى أن المنطقة ذاهبة إلى إيجابيات كثيرة، ويجب أن نوجد للبنان مكانًا في موجة الإيجابيات هذه.
أخبار لبنان
اللقاء الديمقراطي
فيصل الصايغ
التالي
"الخارجية" تشكر المملكة الأردنية على مساعدتها في إجلاء لبنانيين من السودان
سجين في سجن رومية يناشد عبر الـLBCI: الوضع مزري جدا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-04-17
جعجع: لا نأمل خيرًا من كتل الممانعة و"التيار" ونتوجه إلى كتل أخرى نواياها مختلفة مثل اللقاء الديمقراطي والإعتدال الوطني وغيرهما من الكتل والنواب المستقلين للتفكير مليًا وعدم الوقوع في شرك كتل الممانعة والتيار والإمتناع عن المشاركة في جلسة المجلس غدًا
آخر الأخبار
2023-04-17
جعجع: لا نأمل خيرًا من كتل الممانعة و"التيار" ونتوجه إلى كتل أخرى نواياها مختلفة مثل اللقاء الديمقراطي والإعتدال الوطني وغيرهما من الكتل والنواب المستقلين للتفكير مليًا وعدم الوقوع في شرك كتل الممانعة والتيار والإمتناع عن المشاركة في جلسة المجلس غدًا
0
آخر الأخبار
2023-02-22
السعد لـ"حوار المرحلة": سليمان فرنجية ليس مرشحاً توافقياً و"اللقاء الديمقراطي" يريد الذهاب نحو التوافق ونبحث عن أي مرشح يمتلك أكثرية الثلثين بدون الخروج عن ثوابتنا
آخر الأخبار
2023-02-22
السعد لـ"حوار المرحلة": سليمان فرنجية ليس مرشحاً توافقياً و"اللقاء الديمقراطي" يريد الذهاب نحو التوافق ونبحث عن أي مرشح يمتلك أكثرية الثلثين بدون الخروج عن ثوابتنا
0
آخر الأخبار
2023-02-22
عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد لـ"حوار المرحلة": وصلنا إلى الفوضى المنظمة فالتعطيل والإضرابات طالت جميع مرافق الدولة كما هناك تحرك عمالي قريب ولكن إذا لم يتم انتخاب رئيس فقد نصل إلى اقصى درجات الفوضى
آخر الأخبار
2023-02-22
عضو اللقاء الديمقراطي النائب راجي السعد لـ"حوار المرحلة": وصلنا إلى الفوضى المنظمة فالتعطيل والإضرابات طالت جميع مرافق الدولة كما هناك تحرك عمالي قريب ولكن إذا لم يتم انتخاب رئيس فقد نصل إلى اقصى درجات الفوضى
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-14
ما علاقة رياض سلامة بسحب اللقاء الديمقراطي لاحد اقتراحات القوانين؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-14
ما علاقة رياض سلامة بسحب اللقاء الديمقراطي لاحد اقتراحات القوانين؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:39
لمناسبة عيد العمال... تظاهرة من الكولا في اتجاه رياض الصلح
أخبار لبنان
04:39
لمناسبة عيد العمال... تظاهرة من الكولا في اتجاه رياض الصلح
0
أمن وقضاء
03:56
الجيش: دهم وتوقيف مطلوبين في بلدتي القصر واليمونة - البقاع
أمن وقضاء
03:56
الجيش: دهم وتوقيف مطلوبين في بلدتي القصر واليمونة - البقاع
0
أمن وقضاء
03:52
عصابة سرقة تسلّل أفرادها إلى منزل في الفنار وسرقوا خزنة حديدية بداخلها مجوهرات ومبالغ مالية... وشعبة المعلومات أوقفتهم
أمن وقضاء
03:52
عصابة سرقة تسلّل أفرادها إلى منزل في الفنار وسرقوا خزنة حديدية بداخلها مجوهرات ومبالغ مالية... وشعبة المعلومات أوقفتهم
0
أخبار لبنان
03:50
"الخارجية" تشكر المملكة الأردنية على مساعدتها في إجلاء لبنانيين من السودان
أخبار لبنان
03:50
"الخارجية" تشكر المملكة الأردنية على مساعدتها في إجلاء لبنانيين من السودان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:23
مصادر حكومية توقعت أن يبادر موظفو القطاع العام الى تعليق إضرابهم (الأنباء)
صحف اليوم
00:23
مصادر حكومية توقعت أن يبادر موظفو القطاع العام الى تعليق إضرابهم (الأنباء)
0
حال الطقس
01:40
الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع
حال الطقس
01:40
الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز لكرة السلة إلى أهم بطولات العالم: التحدي بأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز لكرة السلة إلى أهم بطولات العالم: التحدي بأمل
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-19
أميركا فرضت عقوبات على شبكة لتبييض الأموال ساعدت اللبناني ناظم أحمد
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-19
أميركا فرضت عقوبات على شبكة لتبييض الأموال ساعدت اللبناني ناظم أحمد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:44
حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة
أخبار لبنان
15:44
حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
السعودية، سوريا، الاردن، العراق ومصر غدًا في عَمّان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
السعودية، سوريا، الاردن، العراق ومصر غدًا في عَمّان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الف عداد لمخيمات وتجمعات النازحين السوريين وشهر آب حاسم
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الف عداد لمخيمات وتجمعات النازحين السوريين وشهر آب حاسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عون وباسيل يشدان عصب التيار في جزين...نعم لعودة السوريين، لا للتحريض عليهم
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عون وباسيل يشدان عصب التيار في جزين...نعم لعودة السوريين، لا للتحريض عليهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مركزٌ لدراسة الشرائط المصورة العربية يبصر النور في بيروت..وإحتفاء بمحمود كحيل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مركزٌ لدراسة الشرائط المصورة العربية يبصر النور في بيروت..وإحتفاء بمحمود كحيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أبرز عمليات قوى الامن الداخلي في الامن أمانة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أبرز عمليات قوى الامن الداخلي في الامن أمانة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خزان مياه يتحول الى غرف للايجار وتشييد غرف في أراض خاصة... بلديات جديدة تتخذ اجراءات لضبط تداعيات النزوح
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خزان مياه يتحول الى غرف للايجار وتشييد غرف في أراض خاصة... بلديات جديدة تتخذ اجراءات لضبط تداعيات النزوح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز لكرة السلة إلى أهم بطولات العالم: التحدي بأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز لكرة السلة إلى أهم بطولات العالم: التحدي بأمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
2
حال الطقس
01:40
الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع
حال الطقس
01:40
الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع
3
تقارير نشرة الاخبار
12:45
مصرف لبنان ينظم التحويلات والدفع بالشيك... بالفريش ليرة ودولار
تقارير نشرة الاخبار
12:45
مصرف لبنان ينظم التحويلات والدفع بالشيك... بالفريش ليرة ودولار
4
اخبار البرامج
07:10
نادين الراسي تروي بحرقة تفاصيل لحظات تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي!
اخبار البرامج
07:10
نادين الراسي تروي بحرقة تفاصيل لحظات تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي!
5
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
6
أخبار لبنان
09:07
قرارات ليوحنا العاشر بعد "ثبوت وقوع تجاوزات خطيرة من المعتمد البطريركي في السويد"
أخبار لبنان
09:07
قرارات ليوحنا العاشر بعد "ثبوت وقوع تجاوزات خطيرة من المعتمد البطريركي في السويد"
7
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
8
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خزان مياه يتحول الى غرف للايجار وتشييد غرف في أراض خاصة... بلديات جديدة تتخذ اجراءات لضبط تداعيات النزوح
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خزان مياه يتحول الى غرف للايجار وتشييد غرف في أراض خاصة... بلديات جديدة تتخذ اجراءات لضبط تداعيات النزوح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store