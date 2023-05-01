الصايغ للـLBCI: لا يمكننا تأييد رئاسة لا تكسب رضا القاعدة الأساسية المسيحية

الصايغ للـLBCI: لا يمكننا تأييد رئاسة لا تكسب رضا القاعدة الأساسية المسيحية

أكد عضو اللقاء الديمقراطي فيصل الصايغ أن النشاط الإنتخابي والمسعى لإيجاد مخرج للرئاسة اللبنانية سيتصاعد وسيتفعل بشكل أفضل.



وأشار في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI إلى أننا "قادمين إلى عدة إستحقاقات هذا الشهر ولبنان ليس الأولوية إنما الرئاسة اللبنانية ستكون من ضمن جداول أعمال هذه اللقاءات كلها."



وأمل أن نشهد إختراقًا خلال هذين الشهرين قبل الوصول إلى المحظور وهو شهر تموز.



واعتبر الصايغ أن المسؤولية الوطنية هي أن نتوافق جميعًا على رئيس، قائلًا: "كنا واضحين كلقاء ديمقراطي ووضعنا 4 حدود للمواصفات أو للرئاسة وهي:

1- قبول مسيحي واسع للرئيس

2- ألا يكون رئيس تحد

3- أن يكون مقبولًا عربيًا ولاسيما خليجيًا

4- أن يكون إصلاحيًا."



ولفت إلى العلاقة مع بري، لافتًا إلى أنها ليست علاقة تطابق.



وقال: "أثبتت التجربة مؤخرًا أن مواقفنا تختلف، واليوم موقفنا غير متطابق في موضوع الإنتخابات الرئاسية، وهو ليس ضد بري ولا فرنجية إنما كلقاء ديمقراطي لا يمكننا تأييد رئاسة لا تكسب رضا القاعدة الأساسية المسيحية."



ورأى أن المنطقة ذاهبة إلى إيجابيات كثيرة، ويجب أن نوجد للبنان مكانًا في موجة الإيجابيات هذه.