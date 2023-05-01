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"الخارجية" تشكر المملكة الأردنية على مساعدتها في إجلاء لبنانيين من السودان

أخبار لبنان
2023-05-01 | 03:50
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&quot;الخارجية&quot; تشكر المملكة الأردنية على مساعدتها في إجلاء لبنانيين من السودان
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"الخارجية" تشكر المملكة الأردنية على مساعدتها في إجلاء لبنانيين من السودان

تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، بـ"خالص الشكر من المملكة الأردنية الهاشمية على مساعدتها في إجلاء رعايا لبنانيين من السودان".

وانتهزت الوزارة هذه المناسبة أيضا لشكر المملكة الأردنية على وقوفها الدائم الى جانب لبنان، ورغبتها الصادقة بالمساعدة على نهوضه وإزدهاره.

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