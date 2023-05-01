لمناسبة عيد العمال... تظاهرة من الكولا في اتجاه رياض الصلح

انطلقت تظاهرة نظمها "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" من منطقة الكولا، في اتجاه ساحة رياض الصلح، لتنضم الى تظاهرة الحزب الشيوعي لمناسبة الأول من أيار، بمشاركة عدد من النقابيين وعمال وعاملات أجنبيات لاسيما من إفريقيا.



وكان سبق انطلاق التظاهرة كلمة لرئيس الاتحاد كاسترو عبدالله انتقد فيها "رهن لبنان من قبل حكومته وسلطته لصندوق النقد الدولي ولاملاءاته"، معتبرا ان "لبنان بلد منهوب ومسروق وليس مفلسا".



ودعا كل القوى والنقابات العمالية وموظفي الادارات العامة الى توحيد الكلمة والموقف لتصعيد وتيرة المواجهة الشاملة ضد الحكومة والوصول الى اعلان العصيان المدني الشامل في كل لبنان.