الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
غربة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري: وحدهم عمال لبنان يصنعون العيد ولا يعيدون

أخبار لبنان
2023-05-01 | 05:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري: وحدهم عمال لبنان يصنعون العيد ولا يعيدون
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بري: وحدهم عمال لبنان يصنعون العيد ولا يعيدون

بمناسبه عيد العمال، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري: "وحدهم عمال لبنان يصنعون العيد ولا يعيدون... ولا "يعطلون"... قولهم والعمل، لهم في كل ميادين عملهم الف تحية وإنحناءة".

وأضاف: "إن خير تهنئة للعمال في يوم عملهم وعد خير العمل ومن دون هوادة لحماية جنى أعمارهم وتلبية حقوقهم المشروعة في كل ما يعزز حياتهم الكريمة وأولا وأخيراً العمل في سبيل لبنان وتفعيل مؤسساته الدستورية وحفظه وطناً نهائياً لجميع أبنائه مهما غلت التضحيات".

أخبار لبنان

عيد العمال

بري

عمال

لبنان

LBCI التالي
القضاء الاوروبي سيستمع لشقيق حاكم مصرف لبنان ووزير المالية الاسبوع الحالي
لمناسبة عيد العمال... تظاهرة من الكولا في اتجاه رياض الصلح
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:07

لمناسبة عيد العمال... تظاهرة لاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:39

لمناسبة عيد العمال... تظاهرة من الكولا في اتجاه رياض الصلح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-27

كاريكاتير بيار صادق يجسّد لبنان في كلّ مراحله... وصادق بريشته!

LBCI
امن وقضاء
2023-04-27

مولوي يعلن تولّي محافظ جبل لبنان أعمال مجلس بلدية الجديدة-البوشرية-السد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:22

تحرك رمزي لمربي النحل في جبيل والبترون: لا لاستباحة أراضينا وسرقة محاصيلنا

LBCI
أخبار لبنان
08:26

"سيدة الجبل": دعوة الوزير الإيراني إلى التوافق لانتخاب رئيس مفخخة

LBCI
أخبار لبنان
08:07

لمناسبة عيد العمال... تظاهرة لاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

LBCI
امن وقضاء
06:33

القضاء الاوروبي سيستمع لشقيق حاكم مصرف لبنان ووزير المالية الاسبوع الحالي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-30

مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-17

تحرك لوفد نيابي لبناني في واشنطن..والسبب: الأزمة المالية - النقدية

LBCI
أخبار دولية
06:31

منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تنتقد غياب "التعددية والتنافس" في استفتاء أوزبكستان

LBCI
أخبار لبنان
10:18

لهذا السبب لم يتمكن اللبنانيون الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة المالية لتعبئة بيانات تصاريح المالية وانجاز المعاملات المطلوبة لتسديد الضرائب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:08

في عمان... إجتماع جديد حول سوريا وهذه تفاصيله

LBCI
أخبار لبنان
08:07

لمناسبة عيد العمال... تظاهرة لاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
15:44

حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

السعودية، سوريا، الاردن، العراق ومصر غدًا في عَمّان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الف عداد لمخيمات وتجمعات النازحين السوريين وشهر آب حاسم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عون وباسيل يشدان عصب التيار في جزين...نعم لعودة السوريين، لا للتحريض عليهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

مركزٌ لدراسة الشرائط المصورة العربية يبصر النور في بيروت..وإحتفاء بمحمود كحيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أبرز عمليات قوى الامن الداخلي في الامن أمانة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:40

الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:45

مصرف لبنان ينظم التحويلات والدفع بالشيك... بالفريش ليرة ودولار

LBCI
أمن وقضاء
03:52

عصابة سرقة تسلّل أفرادها إلى منزل في الفنار وسرقوا خزنة حديدية بداخلها مجوهرات ومبالغ مالية... وشعبة المعلومات أوقفتهم

LBCI
أخبار لبنان
02:13

ميقاتي لموظفي القطاع العام: ما اتخذته الحكومة من اجراءات أخيرا ليس سوى القليل مما تستحقونه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

خزان مياه يتحول الى غرف للايجار وتشييد غرف في أراض خاصة... بلديات جديدة تتخذ اجراءات لضبط تداعيات النزوح

LBCI
أخبار لبنان
10:18

لهذا السبب لم يتمكن اللبنانيون الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة المالية لتعبئة بيانات تصاريح المالية وانجاز المعاملات المطلوبة لتسديد الضرائب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الف عداد لمخيمات وتجمعات النازحين السوريين وشهر آب حاسم

LBCI
أخبار لبنان
16:03

الى ماذا خلص إجتماع اللواء البيسري وممثلي الـ unhcr ؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة