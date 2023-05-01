لمناسبة عيد العمال... تظاهرة لاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان

لمناسبة عيد العمال... تظاهرة من الكولا في اتجاه رياض الصلح

في الاول من ايار نظم "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان" تظاهرة من منطقة الكولا الى ساحة رياض الصلح انضمت اليها تظاهرة الحزب الشيوعي بمشاركة نقابيين وعمال وعاملات اجنبيات.



وكانت دعوة من رئيس الاتحاد كاسترو عبدالله الى النقابات العمالية وموظفي الادارات العامة الى توحيد الموقف لتصعيد وتيرة المواجهة الشاملة ضد الحكومة والوصول الى اعلان العصيان المدني الشامل.