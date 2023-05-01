"سيدة الجبل": دعوة الوزير الإيراني إلى التوافق لانتخاب رئيس مفخخة

رأى "لقاء سيدة الجبل"، بعد اجتماعه الدوري إلكترونيا، أن مرة جديدة تدخل إيران على فالق الانقسام اللبناني من خلال تأكيد وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان من بيروت دعمه لثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، وهي الثلاثية التي شكلت وما تزال عنوان انقسام حاد بين اللبنانيين.



وقال لقاء سيدة الجيل في بيان :" بذلك تكون دعوة الوزير الإيراني إلى التوافق بين اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية دعوة مفخخة باعتبار أن تأكيده على الثلاثية المذكورة، وثم قوله أن التهدئة الإقليمية لا تشمل الجبهة مع إسرائيل يشكلان تدخلا صارخا في الشؤون اللبنانية لصالح حزب الله وفريقه من خلال وضع العناوين العريضة لمشروع مواصلة الإحتلال والهيمنة التي تتبناه إيران وحلفاؤها في لبنان للمرحلة المقبلة، على العكس تماما مما تدعيه طهران بأنها لا تتدخل بالشؤون اللبنانية".



واعتبر أن توقيت زيارة الوزير الإيراني إلى بيروت والحدود مع إسرائيل ومضمونها، يضعان المعارضات اللبنانية مرة جديدة أمام مسؤوليتها الوطنية للتوحد حول مرشح واحد لرئاسة الجمهورية يحمل في مشروعه التمسك بتطبيق اتفاق الطائف كاملا والالتزام بتنفيذ قرارات الشرعية العربية والقرارات الدولية 1559، 1701، 1680، وإلا تكون هذه المعارضات تخون نفسها بنفسها وتخوض معارك وهمية بعناوين وهمية.



وأشار لقاء سيدة الجيل إلى أن الأزمة الخطيرة لقضية النزوح السوري بدأت تأخذ توجها دراماتيكيا على الصعيد الأمني والاقتصادي والديموغرافي اللبناني مع إدراكنا جميعا أن لا حل حقيقي لهذه القضية دون وجود دولة لبنانية ذات سيادة تتمكن من إدارة مخيمات النازحين وفق القوانين اللبنانية ومصالح لبنان الإقتصادية مع إشراف دقيق على كامل الحدود اللبنانية أمنياً لوقف التهريب بكل أشكاله ومنها تهريب البشر.





