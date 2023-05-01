كنعاني: حلّ مشاكل اللبنانيين يكون في لبنان ومن قبل اللبنانيين انفسهم

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن ايران تعتبر تعزيز العلاقات مع دول منطقة الخليج الفارسي اهم عنصر لضمان الامن المشترك، وهو أمر لطالما أكدت عليه.



وفي الشأن اللبناني، رأى كنعاني أن انتخاب رئيس الجمهورية يمكن أن يساعد في حل وانهاء المأزق المعقّد، مشيرا في الوقت عينه إلى أن حل مشاكل اللبنانيين يكون في لبنان ومن قبل اللبنانيين انفسهم.



وفي الاقتصاد، لفت الى انه من اولويات ايران المساعدة في حل مشاكل لبنان الاقتصادية، وانه من الممكن تعزيز العلاقات الاقتصادية في حال تشكلت الارادة السياسية لذلك في لبنان.