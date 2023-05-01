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سرقة كابلات كهرباء في جورة بدران- كسروان
أخبار لبنان
2023-05-01 | 10:49
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سرقة كابلات كهرباء في جورة بدران- كسروان
سرقة كابلات كهرباء..
أقدم مجهولون على سرقة كابلات التوتر العالي في بلدة جورة بدران الكسروانية وفروا إلى جهة مجهولة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة.
وحضرت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لكشف الفاعلين، فيما باشر عمال شركة كهرباء لبنان إصلاح الأعطال.
أخبار لبنان
سرقة
كابلات كهرباء
جورة بدران
كسروان
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