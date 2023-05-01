الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
غربة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بيرم: عندما يمتلك احد حلا فليأت به حتى لو كنا نختلف في السياسة
أخبار لبنان
2023-05-01 | 11:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
بيرم: عندما يمتلك احد حلا فليأت به حتى لو كنا نختلف في السياسة
بيرم في عيد العمّال: القضايا التقنية المعيشية تحتاج لنا جميعا
أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّ بابه مفتوح في الوزارة للتدخل والمساعدة لأي جهة لأن المسؤولية ملزمة للجميع.
وقال: "امس عندما قدمت الهبة الكهربائية قلنا فلتاتوا بالكهرباء من أينما كان فنحن نشكر ،وقلنا خذوا الهبة الكهربائية ولا تشكرونا واشتمونا وانيروا الكهرباء للناس، لذلك عندما يمتلك احد حلا فليأت به حتى لو كنا نختلف في السياسة فهذا الخلاف يبقى موجودا ولكن القضايا التقنية المعيشية تحتاج لنا جميعا".
ورأى أننا بأسوأ مرحلة، قائلاً: "تعالوا بعيدا عن النكايات لبنان يحتاجنا جميعا نريد لبنان المقتدر الذي يستفيد من مواهبه ونكمل حتى انتخاب رئيس جديد ونستفيد من التطورات الإيجابية في الإقليم خاصة العلاقة السعودية الإيرانية".
وأضاف: "انا من جهتي اتعهد لكم بما يمكنني القيام به بموجب تحقيق الغاية ، وانا عملت ضمن معايير ما لا يدرك كله لا يترك جله . ونراكم خطوة بعد خطوة بعيدا عن النكايات شبعنا من هذه النكايات في هذا البلد شبعنا من التحدي فلبنان يريد تعاون كل أبنائه، ونحن هنا نطلق مبادرة البلد الطيب الذي يرزقه الله من الثمرات ، فنحن نستفيد من ثرواتنا ومن مواردنا البشرية، ولا تنقصنا المواهب الفردية فاي لبناني يبيض الوجه في الداخل والخارج، وإذا توجه الى الخارج يكون بارزا فالاولى ان يستفيد منه اهله ووطنه وأن الدولة عليها أن تساعد ، وان تساعد التجمعات والتكافل لنعزز الثقافة الجديدة في لبنان ، ثقافة الإنتاج وثقافة العمل ، وثقافة الحافزية ، ولبنان لن يسقط لأننا نؤمن بالأمل، الأمل الواعي والأمل المبني ، وان وطنا قدمت من أجله أجمل التضحيات لا يسقط".
وشدّد على وجوب إجراء مراجعة لحساباتنا ولاخطائنا ولمستقبلنا والنظر الى المستقبل بأمل وتعاون، مطلقًا مبادرة الفصل بين السياسة والإقتصاد والاجتماع والأمور المعيشية.
وقال: "اننا نحتفل اليوم بعيد العمال وعيد العمال له قدسية، ونحن هنا لنتحدث من القلب ، فعندما جئنا الى الوزارة جئنا من طبقة الناس من طبقة الموجوعين، و أن جزء من مقياس الوطنية ان تبذل ما لديك بل اغلا ما لديك، وان يبذل الإنسان نفسه من أجل الآخرين، فمعيار من أهم معايير الوطنية ان تقدم نفسك وروحك وخيرة شبابك من أجل عزة لبنان. "عندنا مشكلات في لبنان جزء منها نحن ارتكبناه نحن اللبنانيين، فساد متراكم و لم تنشأ دولة صحيحة وزبائنية على حساب المواطنية، واقتصاد ريعي لا يحتمل الإنتاج، ضربت الزراعة والصناعة والإقتصاد ، ففي القرن الواحد والعشرين لا نقدر ان ناكل من خيرنا ، لأننا اعتمدنا الاقتصاد الريعي. وما نريده هو اقتصاد الإنتاج، وجبران خليل جبران قال ويل لأمة تأكل مما لا تزرع ، لأننا نفقد الحافزية، لذلك نؤمن وامنا بالعمل".
اضاف: "نحن شكلنا لجنة المؤشر مع الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل ، ونحن شكلنا اللجنة من بعد توقف منذ العام ٢٠١٥ وكانت آخر مخرجاتها سنة ال ٢٠١٢ وعقدنا في سنة ونصف خمسة عشر اجتماعا واقرينا زيادات واعرف انها غير كافية، ولكن أهمية هذه الزيادات ، اولا كان هناك خمسون بالمئة من أصحاب العمل لا يصرحون للضمان ، والقسم الذي كان يصرح للضمان كان يصرح تحت التسعمئة الف ليرة ، ما فعلناه منذ أيام أننا جعلنا الحد الأدنى تسع ملايين، وهو غير كاف، ولكن أهمية ذلك أنني جعلت مئة بالمئة من أصحاب العمل لا يصرحون تحت التسع ملايين ، يعني أنك اذا خرجت من عملك تكون التسع ملايين قد دخلت في صلب راتبك، يعني حميتك في تعويض نهاية الخدمة . وانا أعلنها بكل شرف أنني انا وزير حالي موجود في الحكومة الحالية جعلت انا واعضاء لجنة المؤشر لأقل عامل في القطاع الخاص تسع ملايين اكثر من قيمة راتبي الرسمي كوزير في الحكومة".
واشار الى أنّ قيمة ما قام به ليست بالمال بل بالمعنويات، وبرمزيتها، قائلًا: "أنني كوزير اقول عليكم في بناء الوطن فالوطن لا يبنى الا بكم، ونحن نريد للدولة ان تنتظم، خيارنا الدولة، لبنان لا يحكم من طائفة ولا يحكم من حزب او تنظيم مهما كان قويا، القوة في وجه العدو، والقوة التي نمتلكها هي في خدمة ناسنا، وفي خدمة دولتنا، ولاننا وضعنا قوتنا في خدمة دولتنا ، كان لا يمكن أن ناخذ من إسرائيل تنازلا دون قيد او شرط ثم في ملف النفط والغاز بعدما كانوا يكابرون هم والدول العظمى التي تدعمهم عندما قدمنا اوراق القوة للتفاوض اللبناني انتزعنا حقنا في النفط والغاز ، من أجل اجيالنا ومن أجل ابنائنا بكل عزة وكرامة".
كلام بيرم جاء خلال الحفل المركزي لعيد العمال في طرابلس والشمال الذي أقامه إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال بالتعاون مع إتحاد الشحن و الترانزيت في قاعة الاحتفالات الكبرى في الرابطة الثقافية طرابلس بحضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام ورئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين ونقيب المعلمين نعمة محفوض ونقيب الأطباء محمد صافي والقائمقام ايمان الرافعي ورئيس قطاع النقابات في تيار العزم غسان يكن.
كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس إتحادات نقابات النقل البري بسام طليس الى حضور نقابي وشعبي.
أخبار لبنان
بيرم
عيد العمّال
طرابلس
التالي
وزير العدل لـ"الشرق الأوسط": كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة
الى ماذا خلص إجتماع اللواء البيسري وممثلي الـ unhcr ؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:47
بيرم لـ"اللواء": موعد زيارة الوفد الوزاري الى دمشق لم يتحدد بعد
صحف اليوم
00:47
بيرم لـ"اللواء": موعد زيارة الوفد الوزاري الى دمشق لم يتحدد بعد
0
أمن وقضاء
2023-04-29
قوى الأمن الداخلي تتابع تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
أمن وقضاء
2023-04-29
قوى الأمن الداخلي تتابع تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس
0
أخبار لبنان
2023-04-29
لقاء بين الجماعة الإسلامية وريفي: مصلحة طرابلس فوق كل اعتبار
أخبار لبنان
2023-04-29
لقاء بين الجماعة الإسلامية وريفي: مصلحة طرابلس فوق كل اعتبار
0
أمن وقضاء
2023-04-29
إمتهنا السلب بقوة السلاح في طرابلس وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
2023-04-29
إمتهنا السلب بقوة السلاح في طرابلس وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:45
الصائغ يحذّر من رفع التوتر بين اللبنانيين والسوريين لغايات سياسية.. خاطر: أنا مع الحل السياسي ومراد: لحلول جديّة عمليّة
أخبار لبنان
16:45
الصائغ يحذّر من رفع التوتر بين اللبنانيين والسوريين لغايات سياسية.. خاطر: أنا مع الحل السياسي ومراد: لحلول جديّة عمليّة
0
أخبار لبنان
16:08
ياسين لـ#عشرين_30: لا خلاف مع المنظمات الدولية في موضوع اللاجئين.. وهناك ثلاثة اخفاقات بالتعاطي مع الأزمة
أخبار لبنان
16:08
ياسين لـ#عشرين_30: لا خلاف مع المنظمات الدولية في موضوع اللاجئين.. وهناك ثلاثة اخفاقات بالتعاطي مع الأزمة
0
أخبار لبنان
16:04
ريزا لـ #عشرين_30 : سنطالب بمساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان.. ولا ندفع نحو خيار الدّمج
أخبار لبنان
16:04
ريزا لـ #عشرين_30 : سنطالب بمساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان.. ولا ندفع نحو خيار الدّمج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-16
في الـNBA... خمسون نقطة لنجم غولدن ستايت لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-16
في الـNBA... خمسون نقطة لنجم غولدن ستايت لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة
0
أخبار لبنان
12:39
بو صعب استقبل شيا: لايجاد مخارج للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
12:39
بو صعب استقبل شيا: لايجاد مخارج للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية
0
صحف اليوم
00:41
البيسري زار دمشق مؤخراً... (اللواء)
صحف اليوم
00:41
البيسري زار دمشق مؤخراً... (اللواء)
0
أخبار دولية
2023-04-27
بكين تحذر واشنطن وسيول من "إثارة مواجهة" مع بيونغ يانغ
أخبار دولية
2023-04-27
بكين تحذر واشنطن وسيول من "إثارة مواجهة" مع بيونغ يانغ
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الـNBA: مباراة خرافية لستيفن كوري يقود بها فريقه غولدن ستايت الى نصف نهائي القسم الغربي
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الـNBA: مباراة خرافية لستيفن كوري يقود بها فريقه غولدن ستايت الى نصف نهائي القسم الغربي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الصراع على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يشتعل.. سقوط باريس سان جيرمان وفوز مرسيليا
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الصراع على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يشتعل.. سقوط باريس سان جيرمان وفوز مرسيليا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليساندرو سافينا من كازينو لبنان: "أحبّ لبنان وشعبه!"
تقارير نشرة الاخبار
13:42
اليساندرو سافينا من كازينو لبنان: "أحبّ لبنان وشعبه!"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أضرار اقتصادية لحقت بسهول القمح في البقاع.. والامطار أحنت السنابل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أضرار اقتصادية لحقت بسهول القمح في البقاع.. والامطار أحنت السنابل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
التجار سيدفعون الـtva وفق الدولار الجمركي ودولار صيرفة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
التجار سيدفعون الـtva وفق الدولار الجمركي ودولار صيرفة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صرخة العمال حول العالم في الاول من أيار
تقارير نشرة الاخبار
13:27
صرخة العمال حول العالم في الاول من أيار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الـLBCI في بيوت موظفات وموظفين: "أطفالنا يكسرون قلوبنا وعيوننا"
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الـLBCI في بيوت موظفات وموظفين: "أطفالنا يكسرون قلوبنا وعيوننا"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بالارقام: البطالة في لبنان واليد العاملة الاجنبية
تقارير نشرة الاخبار
13:22
بالارقام: البطالة في لبنان واليد العاملة الاجنبية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:40
الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع
حال الطقس
01:40
الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع
2
أخبار دولية
09:54
اجتماع عمان حول الأزمة السورية: تأكيد على أولوية انهاء الأزمة السورية والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم
أخبار دولية
09:54
اجتماع عمان حول الأزمة السورية: تأكيد على أولوية انهاء الأزمة السورية والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم
3
أمن وقضاء
03:52
عصابة سرقة تسلّل أفرادها إلى منزل في الفنار وسرقوا خزنة حديدية بداخلها مجوهرات ومبالغ مالية... وشعبة المعلومات أوقفتهم
أمن وقضاء
03:52
عصابة سرقة تسلّل أفرادها إلى منزل في الفنار وسرقوا خزنة حديدية بداخلها مجوهرات ومبالغ مالية... وشعبة المعلومات أوقفتهم
4
أخبار لبنان
02:13
ميقاتي لموظفي القطاع العام: ما اتخذته الحكومة من اجراءات أخيرا ليس سوى القليل مما تستحقونه
أخبار لبنان
02:13
ميقاتي لموظفي القطاع العام: ما اتخذته الحكومة من اجراءات أخيرا ليس سوى القليل مما تستحقونه
5
خبر عاجل
15:04
ريزا لـ #عشرين_30: الوجود السوري فاقم الازمات في لبنان وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر وسوف نطلب في بروكسيل مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان ونحن لا ندفع نحو خيار الدّمج في لبنان
خبر عاجل
15:04
ريزا لـ #عشرين_30: الوجود السوري فاقم الازمات في لبنان وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر وسوف نطلب في بروكسيل مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان ونحن لا ندفع نحو خيار الدّمج في لبنان
6
منوعات
11:52
صورة جديدة... كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يحسمان الجدل!
منوعات
11:52
صورة جديدة... كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يحسمان الجدل!
7
اسرار
00:19
أسرار الصحف 01-05-2023
اسرار
00:19
أسرار الصحف 01-05-2023
8
صحف اليوم
23:57
الوفد البرلماني الفرنسي إستاء من وقاحة غريو في تسويق فرنجية (نداء الوطن)
صحف اليوم
23:57
الوفد البرلماني الفرنسي إستاء من وقاحة غريو في تسويق فرنجية (نداء الوطن)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store