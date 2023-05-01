الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
غربة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيرم: عندما يمتلك احد حلا فليأت به حتى لو كنا نختلف في السياسة

أخبار لبنان
2023-05-01 | 11:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيرم: عندما يمتلك احد حلا فليأت به حتى لو كنا نختلف في السياسة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
بيرم: عندما يمتلك احد حلا فليأت به حتى لو كنا نختلف في السياسة

بيرم في عيد العمّال: القضايا التقنية المعيشية تحتاج لنا جميعا



 
 
أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّ بابه مفتوح في الوزارة للتدخل والمساعدة لأي جهة لأن المسؤولية ملزمة للجميع.

وقال: "امس عندما قدمت الهبة الكهربائية قلنا فلتاتوا بالكهرباء من أينما كان فنحن نشكر ،وقلنا خذوا الهبة الكهربائية ولا تشكرونا واشتمونا وانيروا الكهرباء للناس، لذلك عندما يمتلك احد حلا فليأت به حتى لو كنا نختلف في السياسة فهذا الخلاف يبقى موجودا ولكن القضايا التقنية المعيشية تحتاج لنا جميعا".

ورأى أننا بأسوأ مرحلة، قائلاً: "تعالوا بعيدا عن النكايات لبنان يحتاجنا جميعا نريد لبنان المقتدر الذي يستفيد من مواهبه ونكمل حتى انتخاب رئيس جديد ونستفيد من التطورات الإيجابية في الإقليم خاصة العلاقة السعودية الإيرانية".

وأضاف: "انا من جهتي اتعهد لكم بما يمكنني القيام به بموجب تحقيق الغاية ، وانا عملت ضمن معايير ما لا يدرك كله لا يترك جله . ونراكم خطوة بعد خطوة بعيدا عن النكايات شبعنا من هذه النكايات في هذا البلد شبعنا من التحدي فلبنان يريد تعاون كل أبنائه،  ونحن هنا نطلق مبادرة البلد الطيب الذي يرزقه الله من الثمرات ، فنحن نستفيد من ثرواتنا ومن مواردنا البشرية،  ولا تنقصنا المواهب الفردية فاي لبناني يبيض الوجه في الداخل والخارج، وإذا توجه الى الخارج يكون بارزا فالاولى ان يستفيد منه اهله ووطنه وأن الدولة عليها أن تساعد ، وان تساعد التجمعات والتكافل لنعزز الثقافة الجديدة في لبنان ، ثقافة الإنتاج وثقافة العمل ، وثقافة الحافزية ، ولبنان لن يسقط لأننا نؤمن بالأمل،  الأمل الواعي والأمل المبني ، وان وطنا قدمت من أجله أجمل التضحيات لا يسقط".

وشدّد على وجوب إجراء مراجعة لحساباتنا ولاخطائنا ولمستقبلنا  والنظر الى المستقبل بأمل وتعاون، مطلقًا مبادرة الفصل بين السياسة والإقتصاد والاجتماع والأمور المعيشية.

وقال: "اننا نحتفل اليوم بعيد العمال وعيد العمال له قدسية، ونحن هنا لنتحدث من القلب ، فعندما جئنا الى الوزارة جئنا من طبقة الناس من طبقة الموجوعين، و أن جزء من مقياس الوطنية ان تبذل ما لديك بل اغلا ما لديك، وان يبذل الإنسان نفسه من أجل الآخرين،  فمعيار من أهم معايير الوطنية ان تقدم نفسك وروحك وخيرة شبابك من أجل عزة لبنان. "عندنا مشكلات في لبنان جزء منها نحن ارتكبناه نحن اللبنانيين، فساد متراكم و لم تنشأ دولة صحيحة وزبائنية على حساب المواطنية،  واقتصاد ريعي لا يحتمل الإنتاج،  ضربت الزراعة والصناعة والإقتصاد ، ففي القرن الواحد والعشرين لا نقدر ان ناكل من خيرنا ، لأننا اعتمدنا الاقتصاد الريعي. وما نريده هو اقتصاد الإنتاج،  وجبران خليل جبران قال ويل لأمة تأكل مما لا تزرع ، لأننا نفقد الحافزية،  لذلك نؤمن وامنا بالعمل".

اضاف: "نحن شكلنا لجنة المؤشر  مع الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل ، ونحن شكلنا اللجنة من بعد توقف منذ العام   ٢٠١٥ وكانت آخر مخرجاتها سنة ال ٢٠١٢ وعقدنا في سنة ونصف خمسة عشر اجتماعا واقرينا زيادات واعرف انها غير كافية، ولكن أهمية هذه الزيادات ، اولا كان هناك خمسون بالمئة من أصحاب العمل لا يصرحون للضمان ، والقسم الذي كان يصرح للضمان كان يصرح تحت التسعمئة الف ليرة ،  ما فعلناه منذ أيام أننا جعلنا الحد الأدنى تسع ملايين، وهو غير كاف، ولكن أهمية ذلك أنني جعلت مئة بالمئة من أصحاب العمل لا يصرحون تحت التسع ملايين ، يعني أنك اذا خرجت من عملك تكون التسع ملايين قد دخلت في صلب راتبك، يعني حميتك في تعويض نهاية الخدمة . وانا أعلنها بكل شرف أنني انا وزير حالي موجود في الحكومة الحالية جعلت انا واعضاء لجنة المؤشر لأقل عامل في القطاع الخاص تسع ملايين اكثر من قيمة راتبي الرسمي كوزير في الحكومة". 

واشار الى أنّ قيمة ما قام به ليست بالمال بل بالمعنويات، وبرمزيتها، قائلًا: "أنني كوزير اقول عليكم في بناء الوطن فالوطن لا يبنى الا بكم،  ونحن نريد للدولة ان تنتظم، خيارنا الدولة، لبنان لا يحكم من طائفة ولا يحكم من حزب او تنظيم مهما كان قويا، القوة في وجه العدو، والقوة التي نمتلكها هي في خدمة ناسنا، وفي خدمة دولتنا، ولاننا وضعنا قوتنا في خدمة دولتنا ، كان لا يمكن أن ناخذ من إسرائيل تنازلا دون قيد او شرط ثم في ملف النفط والغاز بعدما كانوا يكابرون هم والدول العظمى التي  تدعمهم عندما قدمنا اوراق القوة للتفاوض اللبناني انتزعنا حقنا في النفط والغاز ، من أجل اجيالنا ومن أجل ابنائنا بكل عزة وكرامة".

كلام بيرم جاء خلال الحفل المركزي لعيد العمال في طرابلس والشمال الذي أقامه إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال بالتعاون مع إتحاد الشحن و الترانزيت في قاعة الاحتفالات الكبرى في الرابطة الثقافية طرابلس بحضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام ورئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين ونقيب المعلمين نعمة محفوض ونقيب الأطباء محمد صافي والقائمقام ايمان الرافعي ورئيس قطاع النقابات في تيار  العزم غسان يكن.
كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام  بشارة الاسمر ورئيس إتحادات نقابات النقل البري بسام طليس الى حضور نقابي وشعبي.

أخبار لبنان

بيرم

عيد العمّال

طرابلس

LBCI التالي
وزير العدل لـ"الشرق الأوسط": كل ملف من ملفات السجناء السوريين يحتاج إلى دراسة قانونية دقيقة
الى ماذا خلص إجتماع اللواء البيسري وممثلي الـ unhcr ؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:47

بيرم لـ"اللواء": موعد زيارة الوفد الوزاري الى دمشق لم يتحدد بعد

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-29

قوى الأمن الداخلي تتابع تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-29

لقاء بين الجماعة الإسلامية وريفي: مصلحة طرابلس فوق كل اعتبار

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-29

إمتهنا السلب بقوة السلاح في طرابلس وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:45

الصائغ يحذّر من رفع التوتر بين اللبنانيين والسوريين لغايات سياسية.. خاطر: أنا مع الحل السياسي ومراد: لحلول جديّة عمليّة

LBCI
أخبار لبنان
16:08

ياسين لـ#عشرين_30: لا خلاف مع المنظمات الدولية في موضوع اللاجئين.. وهناك ثلاثة اخفاقات بالتعاطي مع الأزمة

LBCI
أخبار لبنان
16:04

ريزا لـ #عشرين_30 : سنطالب بمساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان.. ولا ندفع نحو خيار الدّمج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-16

في الـNBA... خمسون نقطة لنجم غولدن ستايت لم تكن كافية لتجنيب فريقه الخسارة

LBCI
أخبار لبنان
12:39

بو صعب استقبل شيا: لايجاد مخارج للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية

LBCI
صحف اليوم
00:41

البيسري زار دمشق مؤخراً... (اللواء)

LBCI
أخبار دولية
2023-04-27

بكين تحذر واشنطن وسيول من "إثارة مواجهة" مع بيونغ يانغ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

في الـNBA: مباراة خرافية لستيفن كوري يقود بها فريقه غولدن ستايت الى نصف نهائي القسم الغربي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

الصراع على لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم يشتعل.. سقوط باريس سان جيرمان وفوز مرسيليا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الـPaddle.. موضة رياضية جديدة في أوساط الشباب اللبناني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

اليساندرو سافينا من كازينو لبنان: "أحبّ لبنان وشعبه!"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أضرار اقتصادية لحقت بسهول القمح في البقاع.. والامطار أحنت السنابل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

التجار سيدفعون الـtva وفق الدولار الجمركي ودولار صيرفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

صرخة العمال حول العالم في الاول من أيار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

الـLBCI في بيوت موظفات وموظفين: "أطفالنا يكسرون قلوبنا وعيوننا"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

بالارقام: البطالة في لبنان واليد العاملة الاجنبية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:40

الحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠... إليكم طقس الأسبوع

LBCI
أخبار دولية
09:54

اجتماع عمان حول الأزمة السورية: تأكيد على أولوية انهاء الأزمة السورية والعودة الطوعية للاجئين إلى بلدهم

LBCI
أمن وقضاء
03:52

عصابة سرقة تسلّل أفرادها إلى منزل في الفنار وسرقوا خزنة حديدية بداخلها مجوهرات ومبالغ مالية... وشعبة المعلومات أوقفتهم

LBCI
أخبار لبنان
02:13

ميقاتي لموظفي القطاع العام: ما اتخذته الحكومة من اجراءات أخيرا ليس سوى القليل مما تستحقونه

LBCI
خبر عاجل
15:04

ريزا لـ #عشرين_30: الوجود السوري فاقم الازمات في لبنان وأولويتنا أن نكون قادرين على مساعدة لبنان أكثر وسوف نطلب في بروكسيل مساعدات بقيمة 4 مليارات دولار للبنان ونحن لا ندفع نحو خيار الدّمج في لبنان

LBCI
منوعات
11:52

صورة جديدة... كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز يحسمان الجدل!

LBCI
اسرار
00:19

أسرار الصحف 01-05-2023

LBCI
صحف اليوم
23:57

الوفد البرلماني الفرنسي إستاء من وقاحة غريو في تسويق فرنجية (نداء الوطن)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة