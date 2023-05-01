بيرم: عندما يمتلك احد حلا فليأت به حتى لو كنا نختلف في السياسة







أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّ بابه مفتوح في الوزارة للتدخل والمساعدة لأي جهة لأن المسؤولية ملزمة للجميع.



وقال: "امس عندما قدمت الهبة الكهربائية قلنا فلتاتوا بالكهرباء من أينما كان فنحن نشكر ،وقلنا خذوا الهبة الكهربائية ولا تشكرونا واشتمونا وانيروا الكهرباء للناس، لذلك عندما يمتلك احد حلا فليأت به حتى لو كنا نختلف في السياسة فهذا الخلاف يبقى موجودا ولكن القضايا التقنية المعيشية تحتاج لنا جميعا".



ورأى أننا بأسوأ مرحلة، قائلاً: "تعالوا بعيدا عن النكايات لبنان يحتاجنا جميعا نريد لبنان المقتدر الذي يستفيد من مواهبه ونكمل حتى انتخاب رئيس جديد ونستفيد من التطورات الإيجابية في الإقليم خاصة العلاقة السعودية الإيرانية".



وأضاف: "انا من جهتي اتعهد لكم بما يمكنني القيام به بموجب تحقيق الغاية ، وانا عملت ضمن معايير ما لا يدرك كله لا يترك جله . ونراكم خطوة بعد خطوة بعيدا عن النكايات شبعنا من هذه النكايات في هذا البلد شبعنا من التحدي فلبنان يريد تعاون كل أبنائه، ونحن هنا نطلق مبادرة البلد الطيب الذي يرزقه الله من الثمرات ، فنحن نستفيد من ثرواتنا ومن مواردنا البشرية، ولا تنقصنا المواهب الفردية فاي لبناني يبيض الوجه في الداخل والخارج، وإذا توجه الى الخارج يكون بارزا فالاولى ان يستفيد منه اهله ووطنه وأن الدولة عليها أن تساعد ، وان تساعد التجمعات والتكافل لنعزز الثقافة الجديدة في لبنان ، ثقافة الإنتاج وثقافة العمل ، وثقافة الحافزية ، ولبنان لن يسقط لأننا نؤمن بالأمل، الأمل الواعي والأمل المبني ، وان وطنا قدمت من أجله أجمل التضحيات لا يسقط".



وشدّد على وجوب إجراء مراجعة لحساباتنا ولاخطائنا ولمستقبلنا والنظر الى المستقبل بأمل وتعاون، مطلقًا مبادرة الفصل بين السياسة والإقتصاد والاجتماع والأمور المعيشية.



وقال: "اننا نحتفل اليوم بعيد العمال وعيد العمال له قدسية، ونحن هنا لنتحدث من القلب ، فعندما جئنا الى الوزارة جئنا من طبقة الناس من طبقة الموجوعين، و أن جزء من مقياس الوطنية ان تبذل ما لديك بل اغلا ما لديك، وان يبذل الإنسان نفسه من أجل الآخرين، فمعيار من أهم معايير الوطنية ان تقدم نفسك وروحك وخيرة شبابك من أجل عزة لبنان. "عندنا مشكلات في لبنان جزء منها نحن ارتكبناه نحن اللبنانيين، فساد متراكم و لم تنشأ دولة صحيحة وزبائنية على حساب المواطنية، واقتصاد ريعي لا يحتمل الإنتاج، ضربت الزراعة والصناعة والإقتصاد ، ففي القرن الواحد والعشرين لا نقدر ان ناكل من خيرنا ، لأننا اعتمدنا الاقتصاد الريعي. وما نريده هو اقتصاد الإنتاج، وجبران خليل جبران قال ويل لأمة تأكل مما لا تزرع ، لأننا نفقد الحافزية، لذلك نؤمن وامنا بالعمل".



اضاف: "نحن شكلنا لجنة المؤشر مع الاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل ، ونحن شكلنا اللجنة من بعد توقف منذ العام ٢٠١٥ وكانت آخر مخرجاتها سنة ال ٢٠١٢ وعقدنا في سنة ونصف خمسة عشر اجتماعا واقرينا زيادات واعرف انها غير كافية، ولكن أهمية هذه الزيادات ، اولا كان هناك خمسون بالمئة من أصحاب العمل لا يصرحون للضمان ، والقسم الذي كان يصرح للضمان كان يصرح تحت التسعمئة الف ليرة ، ما فعلناه منذ أيام أننا جعلنا الحد الأدنى تسع ملايين، وهو غير كاف، ولكن أهمية ذلك أنني جعلت مئة بالمئة من أصحاب العمل لا يصرحون تحت التسع ملايين ، يعني أنك اذا خرجت من عملك تكون التسع ملايين قد دخلت في صلب راتبك، يعني حميتك في تعويض نهاية الخدمة . وانا أعلنها بكل شرف أنني انا وزير حالي موجود في الحكومة الحالية جعلت انا واعضاء لجنة المؤشر لأقل عامل في القطاع الخاص تسع ملايين اكثر من قيمة راتبي الرسمي كوزير في الحكومة".



واشار الى أنّ قيمة ما قام به ليست بالمال بل بالمعنويات، وبرمزيتها، قائلًا: "أنني كوزير اقول عليكم في بناء الوطن فالوطن لا يبنى الا بكم، ونحن نريد للدولة ان تنتظم، خيارنا الدولة، لبنان لا يحكم من طائفة ولا يحكم من حزب او تنظيم مهما كان قويا، القوة في وجه العدو، والقوة التي نمتلكها هي في خدمة ناسنا، وفي خدمة دولتنا، ولاننا وضعنا قوتنا في خدمة دولتنا ، كان لا يمكن أن ناخذ من إسرائيل تنازلا دون قيد او شرط ثم في ملف النفط والغاز بعدما كانوا يكابرون هم والدول العظمى التي تدعمهم عندما قدمنا اوراق القوة للتفاوض اللبناني انتزعنا حقنا في النفط والغاز ، من أجل اجيالنا ومن أجل ابنائنا بكل عزة وكرامة".



كلام بيرم جاء خلال الحفل المركزي لعيد العمال في طرابلس والشمال الذي أقامه إتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال بالتعاون مع إتحاد الشحن و الترانزيت في قاعة الاحتفالات الكبرى في الرابطة الثقافية طرابلس بحضور مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد طارق إمام ورئيس بلدية طرابلس احمد قمر الدين ونقيب المعلمين نعمة محفوض ونقيب الأطباء محمد صافي والقائمقام ايمان الرافعي ورئيس قطاع النقابات في تيار العزم غسان يكن.

كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس إتحادات نقابات النقل البري بسام طليس الى حضور نقابي وشعبي.