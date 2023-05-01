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بو صعب استقبل شيا: لايجاد مخارج للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
2023-05-01 | 12:39
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بو صعب استقبل شيا: لايجاد مخارج للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية
بحث نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد ظهر اليوم، مع السفيرة الاميركية دوروثي شيا في منزله في الرابية، في مجمل الاوضاع العامة.
وتطرق النقاش الى آخر المستجدات على الساحة اللبنانية لجهة الاستحقاقات الراهنة وفي مقدمها الملف الرئاسي حيث كان تشديد على ضرورة ايجاد مخارج للاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية.
أخبار لبنان
بو صعب
شيا
انتخاب رئيس
واشنطن
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الملف الرئاسي لا يزال على حاله من المراوحة (اللواء)
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