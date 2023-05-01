ياسين لـ#عشرين_30: لا خلاف مع المنظمات الدولية في موضوع اللاجئين.. وهناك ثلاثة اخفاقات بالتعاطي مع الأزمة

ياسين لـ#عشرين_30: يجب إعادة النظر بكل الأعداد المسجّلة



أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين أنّ لا خلاف مع المنظمات الدولية في موضوع اللاجئين، معتبراً أنّ هناك اخفاقات بالتعاطي مع أزمة "بهذا الحجم على المستوى الدولي، اللبناني والسوري، وهذه الأزمة تحوّلت إلى أزمة دولية".



واشار في حديث لـ#عشرين_30 الى ثلاثة إخفاقات في التعاطي مع هذا الملف، لافتاً الى انّ الاخفاق الاول هو اخفاق المجتمع الدولي والاخفاق الثاني هو للدولة اللبنانية أما الثالث ففي الداخل السوري.



وقال: "لا أظن أن هناك مطبخًا سياسيًّا يريد أن يثير موضع اللاجئين الآن، ولكن بعد عشر سنوات من الأزمة يجب إعادة النظر بكل الأعداد المسجّلة"، مشيراً الى مجموعتين، "مجموعة لها الحق الإنساني بالحماية وهذه تحددها المفوضية، ومجموعة تذهب إلى سوريا وتعود، فتسقط عنها صفة اللاجئ".



وأضاف: "المساعدات التي تأتي تُصرف عبر الجمعيات والمنظمات ولكن نحن بحاجة للنظر إلى الخدمات العامة التي بمعظم الأحوال تدفعها خزينة الدولة".