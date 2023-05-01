الجيش: حاضور جرافة تابعة للعدو الإسرائيلي خرق خط الإنسحاب في بلدة عيترون

الجيش: خرق اسرائيلي لخط الإنسحاب في بلدة عيترون



أعلن الجيش اللبناني عبر "تويتر" انه "بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١، خرق حاضور جرافة تابعة للعدو الإسرائيلي خط الإنسحاب في بلدة عيترون لمسافة مترين تقريباً.

وكشف انه ينفّذ انتشاراً في المنطقة، وتجري متابعة الخرق، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.