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الولايات المتحدة تحض البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس للبلاد

أخبار لبنان
2023-05-01 | 23:34
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الولايات المتحدة تحض البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس للبلاد
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الولايات المتحدة تحض البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس للبلاد

المتحدث باسم الخارجية الأميركية: على قادة لبنان عدم وضع مصالحهم وطموحاتهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم

حضت الولايات المتحدة البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس للجمهورية بعد مرور ستة أشهر على شغور المنصب الأول في هذا البلد الغارق في جمود سياسي وأزمة اقتصادية طاحنة.
     
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في بيان: "الولايات المتحدة تدعو القيادات السياسية في لبنان الى التحرك بشكل عاجل لانتخاب رئيس لتوحيد البلاد وإقرار الإصلاحات المطلوبة على وجه السرعة لإنقاذ الاقتصاد من أزمته".
      
وأضاف: "على قادة لبنان عدم وضع مصالحهم وطموحاتهم الشخصية فوق مصالح بلدهم وشعبهم".
            
وأعرب ميلر في البيان عن "اعتقاد الولايات المتحدة بأن لبنان يحتاج إلى رئيس متحرر من الفساد وقادر على توحيد البلاد (...) وتنفيذ إصلاحات اقتصادية أساسية على رأسها تلك المطلوبة لتأمين اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي". 
      
وأكد ميلر أن "الحلول لأزمات لبنان السياسية والاقتصادية يمكن أن تأتي فقط من داخل لبنان وليس المجتمع الدولي".

أخبار لبنان

لبنان

الولايات المتحدة

انتخاب

رئيس للجمهورية

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