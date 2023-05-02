اخماد حريق داخل منشرة في الكسليك

أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٠:١٥ من تاريخ اليوم، حريقاً شب داخل منشرة للأخشاب في الكسليك - كسروان.



وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.