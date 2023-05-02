اخماد حريق داخل منشرة في الكسليك.
اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٠:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٥/٠٢ حريقاً شب داخل منشرة للاخشاب في الكسليك-كسروان.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.#بكل_الأوقات_حدّك pic.twitter.com/6wOqYwsOpw
— الدفاع المدني اللبناني (@CivilDefenseLB) May 2, 2023
اخماد حريق داخل منشرة في الكسليك.
اخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٠٠:١٥ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٣/٠٥/٠٢ حريقاً شب داخل منشرة للاخشاب في الكسليك-كسروان.
وقد اقتصرت الاضرار على الماديات.#بكل_الأوقات_حدّك pic.twitter.com/6wOqYwsOpw