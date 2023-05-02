وزير الشؤون: نعتذر عن تأخّر عمليّة الدفع للمستفيدين من برنامج أمان لهذا الشهر

أعلن وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجّار في بيان حول برنامج أمان أنه "نظراً للإضراب العام الذي ينفّذه موظفي القطاع العام وبسبب الآليات المتشعّبة لتحويل الأموال من الخارج لحساب البرنامج في مصرف لبنان وعطلة عيدي الفصح والفطر، نعتذر عن تأخّر عمليّة الدفع للمستفيدين من برنامج أمان لهذا الشهر، على أن يتمكّن المستفيدين من سحب المساعدة الماليّة عن شهرين إبتداءً من 20 أيار 2023."