ميقاتي إستقبل سفير قطر... وهذا ما جرى بحثه

إستقبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباح اليوم في السراي، سفير قطر ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين البلدين.