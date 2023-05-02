"الخارجية": نثمن الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تثبيت الهدنة اليمنية

تثمن وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، دور المملكة العربية السعودية المحوري في تثبيت الهدنة اليمنية، ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى.



كذلك تدعم وتقدر الوزارة المساعي السعودية المستمرة ومعاونة المملكة للجهود الأممية الهادفة للوصول الى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية، من خلال الحوار بين كل المكونات اليمنية بما يحقق الاستقرار، ويضمن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه، ويحقق تطلعات الأخوة اليمنيين وطموحاتهم المشروعة بالتنمية والرخاء والسلام.