فادي كرم للـLBCI: علاقة "القوات" مع السعودية هي علاقة احترام كامل وصراحة كاملة

فادي كرم للـLBCI: ليس من طبع "القوات" أن تتلقى إشارات خارجية أو داخلية

أكد عضو "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم أنه ليس من طبع القوات اللبنانية أن تتلقى إشارات خارجية أو داخلية ولا يمكن لأحد أن يفرض عليها شيء.



وبالنسبة الى علاقة القوات اللبنانية مع السعودية، قال: "هي علاقة احترام كامل وعلاقة صراحة كاملة"، لافتا الى أن هناك العديد من الأمور التي أقدمت على السعودية في لبنان والمنطقة و"القوات" لم تكن موافقة عليها وآخرها كانت العلاقات مع الرئيس بشار الأسد".



وقال: "هناك صراحة مع المملكة العربية السعودية ونلتقي بالنظرة على الأمور الإستراتيجية والإقليمية ولكن هناك تفاصيل قد لا نلتقي عليها"، مؤكدا التلاقي في الموضوع الرئاسي والمواصفات.



وشدد على أن السعودية لا تتعاطى مع أسماء ولن ترفض إسما ولن تقبل بإسم ولن تسمّي إسما، "وهذا ما نقرأه من لقاءاتنا واتصالاتنا معهم"، لافتا الى أن المملكة تضع مواصفات.



وقال النائب كرم: "مشكلتنا ليست مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية بل مع محوره السياسيّ الذي لم يتركه".