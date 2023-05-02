بو صعب من بكركي: زيارتي استكشافية ولم نصل بعد الى مرحلة الأسماء

بو صعب: أزمتنا أكبر وأعمق من اسم رئيس

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الذي أكد بعد اللقاء ـن "الزيارة استكشافية"، مبديا أسفه "لأن المسؤولين الذين يتعاطون في الملف الرئاسي غير مهتمين بعامل الوقت". وقال: "لم نصل بعد الى مرحلة الأسماء لأن الفرقاء وانطلاقا من مبادرة البطريرك لم يتوصلوا الى اسم مشترك يطرح للرئاسة". وأكد أن "الامور يجب ان تبدأ بالحوار".



وأشار الى أن "أزمتنا أكبر وأعمق من اسم رئيس إنما عدم استعداد أي من الفرقاء للتحاور مع الآخر".