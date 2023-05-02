توتال إنيرجيز تختار منصّة الحفر في الرّقعة رقم 9

اختارت توتال إنيرجيز منصّة الحفر في الرّقعة رقم 9 وفقًا للجدول الزمني المُعلن، ووقّعت توتال إنيرجيز بالتوافق مع شريكتيْها إيني وقطر للطاقة عقدًا ثابتاً مع Transocean لإستخدام منصّة الحفر التي ستقوم بحفر بئر إستكشافيّة في الرّقعة رقم 9 قبالة سواحل لبنان، في أقرب وقت ممكن في العام 2023.





مع وصول الفرق، هذه خطوة رئيسيّة جديدة في التحضير للعمليّات، ستبحر منصّة الحفر "Transocean Barents" نحو لبنان، عند إنتهاء عمليّاتها الحاليّة في بحر الشمال البريطاني.