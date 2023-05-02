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ماذا رشح عن اجتماعات اللجان النيابية في ساحة النجمة؟

تنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين في لبنان، والهدر الكبير في قطاع الاتصالات حاضران في اجتماعات اللجان النيابية في ساحة النجمة. ماذا في تفاصيل الاجتماعات؟