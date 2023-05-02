اتفاقية بين الريجي وLAU لإنجاز دراسة عن الجدوى الإقتصادية لزراعة القنب الهندي

بعد سنتين على موافقة البرلمان اللبناني على مشروع قانون يسمح بزراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي من دون اصدار اي مراسيم تطبيقية له، قامت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية - الريجي والجامعة اللبنانية الأميركية LAU، بتوقيع اتفاقية بهدف إنجاز دراسة مشتركة عن الجدوى الإقتصادية لزراعة القنب الهندي المخصص للأغراض الطبية والصناعية في لبنان.