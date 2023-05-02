مخزومي يوجه سؤالا للحكومة بشأن قرار سقف السحوبات المتاحة للمودعين

بعد أن أقرت الحكومة القرار رقم 22 الذي يطلب من المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين وفقاً للتعاميم ذات الصلة، وإلا التعامل بشكل يساوي في ما بينهم، توجهت للحكومة بسؤال حول الهدف من إصدار هذا القرار الذي يُشرّع كل تعاميم… pic.twitter.com/UOjfb7LqoM
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) May 2, 2023
بعد أن أقرت الحكومة القرار رقم 22 الذي يطلب من المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين وفقاً للتعاميم ذات الصلة، وإلا التعامل بشكل يساوي في ما بينهم، توجهت للحكومة بسؤال حول الهدف من إصدار هذا القرار الذي يُشرّع كل تعاميم… pic.twitter.com/UOjfb7LqoM