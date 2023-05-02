مخزومي يوجه سؤالا للحكومة بشأن قرار سقف السحوبات المتاحة للمودعين

مخزومي يوجه سؤالا للحكومة بشأن قرار سقف السحوبات المتاحة للمودعين

توجه النائب فؤاد مخزومي بسؤال للحكومة، قائلا: "بعد أن أقرت الحكومة القرار رقم 22 الذي يطلب من المصرف المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين وفقاً للتعاميم ذات الصلة، وإلا التعامل بشكل يساوي في ما بينهم، توجهت للحكومة بسؤال حول الهدف من إصدار هذا القرار الذي يُشرّع كل تعاميم مصرف لبنان ويحمي المصارف من أي ملاحقة قانونية، وعن سبب وضع قرار تطبيق الكابيتال كونترول بيد مصرف لبنان وحاكمه، ولماذا أتى القرار منحاز لجهة واحدة هي المصارف ومن خارج إطار خطة متكاملة؟"