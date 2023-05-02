بري استقبل السفيرة الاميركية

بري استقبل السفيرة الاميركية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفيرة الاميركية دوروثي شيا حيث جرى عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية .