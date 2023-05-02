وزارة الاقتصاد تحدد مواعيد استقبال المعاملات في مصلحة حماية الملكية الفكرية

حدّدت وزارة الاقتصاد والتجارة، لحسن سير الادارة العامة وخدمةً للمواطنين، مواعيد استقبال المعاملات في مصلحة حماية الملكية الفكرية، ابتداء من نهار الثلاثاء القادم الواقع فيه ٩ ايار ٢٠٢٣ ، كالتالي:يوم الثلاثاء: معاملات تسجيل براءة الاختراع والاثر الادبي والنموذج الصناعي.يوم الاربعاء: معاملات تسجيل علامات تجارية عبر البوابة الالكترونية.يوم الخميس: استقبال المواطنين للمراجعات.