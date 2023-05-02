شاب لبناني ضحية جريمة طعن في الولايات المتحدة الأميركية…

شاب لبناني ضحية جريمة طعن في الولايات المتحدة الأميركية…

الطالب كريم أبو نجم يتعرض للطعن حتى الموت في متنزه في الولايات المتحدة الأميركية.