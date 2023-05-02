لقاء جمع مخزومي ومعوض وسكاف للبحث في الملف الرئاسي

لقاء جمع النائبين فؤاد مخزومي وميشال معوض من كتلة تجدد بالنائب غسان سكاف، لمتابعة المساعي للوصول إلى إنجاز الإستحقاق الرئاسي.وكشف مخزومي بعد اللقاء عن مبادرة لتأمين أصوات إضافية لإنجاح ترشيح معوض.