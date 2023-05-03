الأمن العام: تسجيل اسماء النازحين السوريين الراغبين بالعودة والقاطنين عرسال اليوم

الأمن العام يعلن تسجيل اسماء النازحين السوريين الراغبين بالعودة إلى سوريا والقاطنين عرسال اليوم



أعلنت المديرية العامة للأمن العام عن تسجيل اسماء النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا والقاطنين في بلدة عرسال، بناءً لتوجيهات العميد الياس البيسري المدير العام للأمن العام بالإنابة.



وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من اليوم الأربعاء في المبنى القديم لبلدية عرسال.