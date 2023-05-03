الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان لوزير الاتصالات حول المبنيين C وB​ في الباشورة..

أخبار لبنان
2023-05-03 | 03:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان لوزير الاتصالات حول المبنيين C وB​ في الباشورة..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بيان لوزير الاتصالات حول المبنيين C وB​ في الباشورة..

بيان لوزير الاتصالات حول المبنيين C وB​ في الباشورة: معلومات مشوبةٌ بالإفتراءات

أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم "أنّ ما تبثه بعض وسائل الاعلام  بخصوص المبنيين C وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية هي معلومات مشوبةٌ بالإفتراءات والمغالطات التي لا أساس لها من الصحة".

وشدد في بيان أصدره مكتبه على أنّ ما يتم تداوله لا يهدف الا الى الإضرار بصورة الوزير القرم والقطاع عامةً والاساءة لعمل الوزير في وزارة الاتصالات.

وجاء في البيان:

" يهمّ المكتب الاعلامي للوزير القرم التأكيد والتشديد على أنّ ما تبثه بعض وسائل الاعلام  بخصوص المبنيين C وB الكائنين في العقار 1526 من منطقة الباشورة العقارية هي معلومات مشوبةٌ بالإفتراءات والمغالطات التي لا أساس لها من الصحة.

ويؤكّد مكتب الوزير القرم أنّ ما يتم تداوله لا يهدف الا الى الإضرار بصورة الوزير القرم والقطاع عامةً والاساءة لعمل الوزير في وزارة الاتصالات.

وعطفًا على ما ورد في بيانه السابق، فإن الوزير القرم يكرّر ويشدّد على أنّه حاول وبكافة الوسائل المتاحة أمامه على صيانة المال العام، والحؤول من دون التفريط بأي حق للدولة.

وبناءً على ما سبق، يهمّ مكتب الوزير التذكير بما سبق واعلنه في بيان عن أنّ عقد البيع الموقع مع شركة سيتي دفلوبمنت بخصوص البلوكين C و B في العقار  1526/الباشورة قد وقّع بتاريخ 31/7/2019 اي قبل إستلام المهندس القرم حقيبة وزارة الاتصالات وبالتالي لم يكن لديه أي علاقة بقرار استئجار او شراء هذين المبنيين لا من قريب ولا من بعيد.

ويؤكد مكتب الوزير القرم انه بالدليل القاطع فقد تم إنفاذ موجبات الدولة المنصوص عنها بعقد البيع وتنظيم عرض وإيداع عند كاتب العدل الى شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. حيث تمّ إيداع مبلغ /30,000,000/د.أ. (ثلاثون مليون دولار أميركي) وذلك بموجب شيك مصرفي، وقد تم قبض هذا المبلغ من قبل المالك مبرّئاً ذمة الدولة إبراءً تاماً من قيمة الدفعات المترتبة سابقاً، على أن يتم إعادة دفع ١٥ مليون دولار عند إتمام عملية التسجيل.

ويوضح المكتب الاعلامي انه قبل استلام الوزير القرم حقيبة وزارة الاتصالات، كان قد تم دفع ٦.١ مليون دولار بدل ايجار عن السنة الاولى، و٢٣٣ الف دولار غرامة فسخ العقد، ومبلغ ٢٣.٦ مليون دولار قيمة الدفعة الاولى و٢٢.٦ مليون دولار استكمال المبلغ، وحين استلم الوزير القرم حقيبة الاتصالات سعى الى دفع ١٧٥.٥ مليار ليرة لبنانية اي ما يعادل ١.٨ مليون دولار، فكيف يكون الوزير هدر مال الدولة بينما جنّبها خسارة مبلغ ٥٢.٢ مليون دولار بقيامه بهذه الخطوة؟ 

وصوناً لحقوق الدولة وحفاظا على المال العام، تم تقديم دعوى قضائية ضد شركة سيتي دفلوبمنت ش.م.ل. لتأمين كافة المستندات اللازمة ليصار الى تسجيل المبيع تحت طائلة إلزامها بالغرامة الإكراهية البالغة /15,000/د.أ. (خمسة عشر الف دولار أميركي) عن كل يوم تأخير في التنفيذ، وقد أعطي المالك ٢٤ ساعة للتنفيذ.

وصدر قرار قضائي قضى بقيد إشارة الدعوى والعقد على الصحيفة العينية للعقار 1526/الباشورة إلا أنه نتيجة إقفال الدوائر العقارية لم يتم قيدها حتى تاريخه علماً بانه لا يمكن وضع اشارة العقد بدون اقامة الدعوى المذكورة.

وعليه يهيب الوزير وسائل الاعلام كافة التعاطي بمهنية ومسؤولية تجاه هذه القضية ويحثّ القضاء على أن يأخذ دوره في هذا الاطار. 

كما أنّ الوزير القرم يؤكد كما دوماً بأنه مستعد للحضور امام اي جهة رسمية لإعطاء أيّة إيضاحات في هذا الخصوص وابراز كافة المستندات".

أخبار لبنان

القرم

وزير الاتصالات

المبنيان C وB​ في الباشورة

LBCI التالي
لقاء بين دريان وبخاري... وعرض لآخر المستجدات
جعجع: للاتصال ببعض الجمعيات من أجل وضعها في حقيقة الموقف اللبناني وأسبابه الموجبة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-04-29

حريق في مستودع نفط في سيفاستوبول بعد هجوم بطائرة مسيرة في القرم

LBCI
صحف اليوم
2023-04-28

القرم لـ"الاخبار": أحقيّة للدولة بالحصول على نسبة من كامل إيرادات الخدمات البريدية

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-26

القرم يرد على تقرير ديوان المحاسبة...

LBCI
أخبار دولية
2023-04-24

روسيا تعلن صدّ "هجوم" بمسيّرات بحرية في شبه جزيرة القرم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:09

متى للـ LBCI: الحوار الموسمي لا يؤدي الى نتيجة

LBCI
أخبار لبنان
04:02

عطالله للـ LBCI: لا امكانية لانتخاب رئيس الا بالتفاهم والحوار بين القوى السياسية

LBCI
أخبار لبنان
04:01

حنكش للـ LBCI: على رئيس الجمهورية الجديد أن يطرح المواضيع الاشكالية

LBCI
أخبار لبنان
03:45

لقاء بين دريان وبخاري... وعرض لآخر المستجدات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
02:13

قصة موجعة... العثور على رفات أسترالي داخل تمساحين!

LBCI
فنّ
07:51

نانسي عجرم تحضّر لعيد ميلادها.. فماذا طلبت من محبّيها؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
07:29

نوال الزغبي كالفراشة في دبي... "أيقونة الموضة" لهذا العام! (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-30

سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:01

صراع كبير في المباريات الإقصائية لدوري الـNBA بالقسمين الشرقي والغربي

LBCI
رياضة
13:48

سباق عالمي في بيروت الأحد المقبل يحمل رسالة إنسانية

LBCI
أخبار لبنان
13:40

لقاء جمع مخزومي ومعوض وسكاف للبحث في الملف الرئاسي

LBCI
أخبار دولية
13:37

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان تشعل ردود فعل واسعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الأنظار الى دمشق التي يزورها الرئيس الإيراني... فماذا على جدول الأعمال؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

"الشاطىء الآخر" فيلم يحاكي معاناة المعوق مع العزل الإجتماعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فضيحة فاضحة وجريمة متمادية تحضران في مجلس النواب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

الداخلية تطلب مسحاً شاملاً لتعداد النازحين...وماذا عن داتا مفوضية اللاجئين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

أزمة مكتومي قيد بعد الازمة السورية حضرت في ساحة النجمة من باب درس إقتراحي قانون

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:38

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر نيسان 2023

LBCI
فنّ
07:06

الموت يُفجع مايا نصري

LBCI
فنّ
06:19

وفاة مصطفى درويش تصدم الوطن العربي.. لم يستطع النوم قبل ساعات من رحيله!

LBCI
فنّ
07:15

التهابات حادة في وجه سوزان نجم الدين.. لن تصدّقوا السبب!

LBCI
فنّ
07:19

"ضفر رجلها بيمثل أحسن منها"... هل هاجمت سوسن ميخائيل ممثلة لبنانيّة؟

LBCI
أخبار لبنان
13:22

شاب لبناني ضحية جريمة طعن في الولايات المتحدة الأميركية…

LBCI
أمن وقضاء
10:16

تتنزّه وتسرق ما استطاعت من مجوهرات...قيمة المسروقات بلغت حوالي ٧٠٠٠ دولار

LBCI
فنّ
06:14

نادين نسيب نجيم تظهر وحيدة في صورة مظلمة: "لا تدين كي لا تدان.. عدّ للعشرة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة