لقاء بين دريان وبخاري... وعرض لآخر المستجدات

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، في مقر دار الفتوى، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري.وكان اللقاء مناسبة استعرضا خلالها آخر المستجدات على الساحة اللبنانية خاصة الاستحقاق الرئاسي وأهمية إنجازه بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الإهتمام المشترك.