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حنكش للـ LBCI: على رئيس الجمهورية الجديد أن يطرح المواضيع الاشكالية

أخبار لبنان
2023-05-03 | 04:01
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حنكش للـ LBCI: على رئيس الجمهورية الجديد أن يطرح المواضيع الاشكالية
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حنكش للـ LBCI: على رئيس الجمهورية الجديد أن يطرح المواضيع الاشكالية

حنكش للـ LBCI: على رئيس الجمهورية الجديد أن يطرح المواضيع الاشكالية

أكد النائب الياس حنكش وجود اصطفاف بين الكتائب والقوات وكتل أخرى، واشار الى أن موضوع تحمل المسؤولية هو بالترجمة وبالفعل والتوجه الى المجلس النيابي للتصويت.

واعتبر حنكش خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: :"هناك مشكلة ثقة مع التيار الوطني الحرّ ويجب الاعتراف بالخطأ أو بالفشل".

ورأى حنكش أنه على رئيس الجمهورية الجديد أن يطرح المواضيع الاشكالية، ودعا الى "طاولة حوار جامعة حيث نضع هواجسنا ومخاوفنا وهناك مواضيع إشكالية سيادية منها موضوع النزوح والسلاح الفلسطيني وحزب الله يجب حلها".

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