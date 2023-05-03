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عطالله للـ LBCI: لا امكانية لانتخاب رئيس الا بالتفاهم والحوار بين القوى السياسية

أخبار لبنان
2023-05-03 | 04:02
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عطالله للـ LBCI: لا امكانية لانتخاب رئيس الا بالتفاهم والحوار بين القوى السياسية
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عطالله للـ LBCI: لا امكانية لانتخاب رئيس الا بالتفاهم والحوار بين القوى السياسية

عطالله للـ LBCI: لا امكانية لانتخاب رئيس الا بالتفاهم والحوار بين القوى السياسية

اعلن النائب جورج عطالله عدم الرغبة بأن يكون هناك مشكلة مع أي طرف، ولا يمكن الاتفاق عبر فرض المرشح بل يجب البحث بإسم وصفات مشتركة.

واشار عطالله خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI: "لا امكانية لانتخاب رئيس الا بالتفاهم بين القوى السياسية وحوار ينتج شخصية تشكل التقاطع لدى كل القوى ومتطلبات لمعالجة عدة ملفات".

وعن سلاح حزب الله، قال عطالله: " الرئيس ميشال عون كان دعا لطاولة حوار بشأن الاستراتيجية الدفاعية ونعتبر أننا الفريق الوحيد الذي كانت له الجرأة أن يجلس مع حزب الله ويضع النقاط الخلافية على الطاولة".
 
وفي ملف النزوح السوري، اشار الى أن "التيار الوطني الحر هو الوحيد الذي قام بمعركة على النزوح السوري بالسابق، والقرار الحكومي هو قرار بالأكثرية، أما على المستوى البرلماني، التيار الوحيد الذي قدّم إقتراحات لمعالجة موضوع النازحين السوريين".

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