متى للـ LBCI: الحوار الموسمي لا يؤدي الى نتيجة

متى للـ LBCI: الحوار الموسمي لا يؤدي الى نتيجة

رأى النائب نزيه متى أن "سلاح حزب الله أصبح أكبر من لبنان ولا أحد يستطيع أن يأخذ القرار في لبنان بنزعه بين ليلة وضحاها وطاولة الحوار لا تنفع إذا لا توجد ممارسات صحيحة والنتيجة في الممارسة".



ورأى متى أن الحوار الموسمي لا يؤدي الى نتيجة، معتبراً، انه في حال طرح حزب الله اسما غير رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من الاعتقاد أن التيار قد يسير به.



واشار متى الى أن ما يهمّ هو مصلحة البلد وان يضع رئيس الجمهورية المقبل البلد على السكة الصحيحة، وشدد على أن الأسم ليس مهمًا أو أن يكون اقتصاديا أم سياسيا أم غيرها، إنما الخطوط العريضة الأهم.

وفي ملف النزوح السوري، قال: "لو تشرّع وضع السوريين في لبنان واقفلت الحدود، لكان ضبط الوجود السوري، والتيار انتظر الى حين اختلافه في رئاسة الجمهورية مع حزب الله ليقول أنه والحزب لا يستطيعان إدارة بناء الدولة".