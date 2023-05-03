المديرية العامة للشؤون العقارية ستعاود استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة..

اصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل اليوم 3 / 5 / 2023 تعميما اعلن فيه ان المديرية العامة للشؤون العقارية ستنكب اعتبارا من تاريخ اصدار التعميم ولمدة شهر على انجاز المعاملات المتراكمة حتى الانتهاء منها، وهي بالتالي ستعاود استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة كالمعتاد عند انتهاء هذه الفترة.