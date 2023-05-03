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وزير العدل التقى نظيرته النروجية أنغر اكدت الاستمرار بدعم لبنان واستقرار اقتصاده
أخبار لبنان
2023-05-03 | 06:01
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وزير العدل التقى نظيرته النروجية أنغر اكدت الاستمرار بدعم لبنان واستقرار اقتصاده
بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع نظيرته وزيرة العدل والأمن العام في النروج أميلي أنغر، في العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المستدام مع مملكة النروج ووقوفها الى جانب الشعب اللبناني في الأزمات الراهنة التي يمر بها.
وكان الوزير الخوري التقى الوزيرة أنغر في مكتبه في الوزارة، يرافقها السفير النروجي في لبنان مارتن إيترفيك ووفد إداري وديبلوماسي من وزارتي العدل والخارجية النروجية، في حضور القاضي محمد رعد والمحامية رينا قسطنطين.
الوزيرة أنغر
بعد اللقاء، قالت أنغر "لقد سررتُ جداً بإتاحة الفرصة لي للقاء وزير العدل اللبناني، وأثمّن عالياً مضمون المحادثات التي جرت بيننا"، مضيفةً " نحن نعلم أن لبنان وشعبه يمران بأوقات صعبة، وفي هذا السياق أؤكد وقوف بلادي الى جانب الشعب اللبناني واستمرارية متابعة التطور في قطاعات عدة فيه، خصوصاً وأن النروج هي من الدول المساهمة بشكل كبير ومن خلال برامج متعددة في تلبية حاجات اللبنانيين على الصعد الصحية والغذائية والتعليمية وغيرها، ومن هنا فأنا أكرر رغبة بلادي في الاستمرار بدعم لبنان واستقرار اقتصاده".
الوزير الخوري
بدوره قال الوزير خوري:" لقد كانت جولة أفق واستطلاع مع الوزيرة أنغر لإطلاعها على ما يعانيه القضاء والعدالة في لبنان، وقد شرحتُ لها الوضع الراهن على الصعيد القضائي، شاكرا لها ولمملكة النروج على أشكال الدعم كافة التي تقدمها للبنان".
يُشار الى أن النروج تعتبر من أكثر الدول المساهمة في تنفيذ وتمويل مشاريع عدة في لبنان من خلال برامج تتصل بالحوكمة والأمن والصحة والغذاء والثقافة والتعليم والبيئة والموارد الطبيعية.
أخبار لبنان
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