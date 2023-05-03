الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تعا قلّو بيزعل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير العدل التقى نظيرته النروجية أنغر اكدت الاستمرار بدعم لبنان واستقرار اقتصاده

أخبار لبنان
2023-05-03 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير العدل التقى نظيرته النروجية أنغر اكدت الاستمرار بدعم لبنان واستقرار اقتصاده
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير العدل التقى نظيرته النروجية أنغر اكدت الاستمرار بدعم لبنان واستقرار اقتصاده

بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري مع نظيرته وزيرة العدل والأمن العام في النروج أميلي أنغر، في العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون المستدام مع مملكة النروج ووقوفها الى جانب الشعب اللبناني في الأزمات الراهنة التي يمر بها.

وكان الوزير الخوري التقى الوزيرة أنغر في مكتبه في الوزارة، يرافقها السفير النروجي في لبنان مارتن إيترفيك ووفد إداري وديبلوماسي من وزارتي العدل والخارجية النروجية، في حضور القاضي محمد رعد والمحامية رينا قسطنطين.
 
الوزيرة أنغر
بعد اللقاء، قالت أنغر "لقد سررتُ جداً بإتاحة الفرصة لي للقاء وزير العدل اللبناني، وأثمّن عالياً مضمون المحادثات التي جرت بيننا"، مضيفةً " نحن نعلم أن لبنان وشعبه يمران بأوقات صعبة، وفي هذا السياق أؤكد وقوف بلادي الى جانب الشعب اللبناني واستمرارية متابعة التطور في قطاعات عدة فيه، خصوصاً وأن النروج هي من الدول المساهمة بشكل كبير ومن خلال برامج متعددة في تلبية حاجات اللبنانيين على الصعد الصحية والغذائية والتعليمية وغيرها، ومن هنا فأنا أكرر رغبة بلادي في الاستمرار بدعم لبنان واستقرار اقتصاده".


الوزير الخوري
بدوره قال الوزير خوري:" لقد كانت جولة أفق واستطلاع مع الوزيرة أنغر لإطلاعها على ما يعانيه القضاء والعدالة في لبنان، وقد شرحتُ لها الوضع الراهن على الصعيد القضائي، شاكرا لها ولمملكة النروج على  أشكال الدعم كافة التي تقدمها للبنان". 

يُشار الى أن النروج تعتبر من أكثر الدول المساهمة في تنفيذ وتمويل مشاريع عدة في لبنان من خلال برامج تتصل بالحوكمة والأمن والصحة والغذاء والثقافة والتعليم والبيئة والموارد الطبيعية.

أخبار لبنان

العدل

التقى

نظيرته

النروجية

الاستمرار

لبنان

واستقرار

اقتصاده

LBCI التالي
المطار وقطاع التربية في لقاءات ميقاتي
المديرية العامة للشؤون العقارية ستعاود استقبال المواطنين والمعاملات الجديدة..
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-04

الخليفي التقى وزير الاقتصاد... وتأكيد أهمية استقرار لبنان ووحدته

LBCI
أخبار لبنان
2023-03-05

وزير العدل التقى نظيره السعودي في الرياض.. وتداول في شؤون البلدين على الصعيدين القضائي والعدلي

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-21

وزير الدفاع الوطني التقى النائب في الاتحاد الأوروبي: دعم مستمر للبنان وتقدير لدوره في استضافة النازحين السوريين

LBCI
آخر الأخبار
2023-02-19

وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد التقى وفدا برلمانيا لبنانيا برئاسة رئيس لجنة الأخوة والصداقة البرلمانية اللبنانية – السورية علي حسن خليل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:23

الريجي: لا علاقة لنا بالعبارات العنصرية والمسيئة في حق الأخوة السوريين على صور لعبوات "سيدرز"

LBCI
أمن وقضاء
08:50

الوفود القضائية الأوروبية استمعت إلى إفادة مدير التنظيم والتخطيط في مصرف لبنان وأرجأت الى يوم غد جلسة الاستماع الى رجا سلامة

LBCI
امن وقضاء
08:26

الجيش: دهم وتوقيف اشخاص في حي السلم والاوزاعي وبرج البراجنة

LBCI
أخبار لبنان
08:21

باسيل يلتقي سفير إيران لدى لبنان ووفد من منسقية الأمم المتحدة في لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-01-09

الناتو والاتحاد الاوروبي يتطلعان الى "رفع مستوى" الشراكة في مواجهة التهديد الروسي

LBCI
خبر كاذب
2023-04-19

ما حقيقة العثور راهناً على كمية كبيرة من الأموال في منزل حميدتي؟

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-01

الولايات المتحدة تحض البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس للبلاد

LBCI
فنّ
2022-12-13

بعد زوجته الأولى المغربيّة... من هي زوجة حسين الجسمي الجديدة؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:05

بو صعب التقى نواب تكتل الاعتدال الوطني

LBCI
أخبار لبنان
07:36

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. مؤتمر لليونيسكو الاقليمي

LBCI
أخبار لبنان
07:32

مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تطلق حملة للكشف عن المخالفات

LBCI
أخبار لبنان
07:31

المطارنة الموارنة: للإستفادة من المؤشرات الإيجابية الإقليمية والدولية

LBCI
أخبار لبنان
07:20

الجميّل: سنذهب بعيدًا في المواجهة... بوصعب: عامل الوقت مهم

LBCI
رياضة
14:01

صراع كبير في المباريات الإقصائية لدوري الـNBA بالقسمين الشرقي والغربي

LBCI
رياضة
13:48

سباق عالمي في بيروت الأحد المقبل يحمل رسالة إنسانية

LBCI
أخبار لبنان
13:40

لقاء جمع مخزومي ومعوض وسكاف للبحث في الملف الرئاسي

LBCI
أخبار دولية
13:37

وفاة الأسير الفلسطيني خضر عدنان تشعل ردود فعل واسعة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
10:38

وزارة الطاقة والمياه تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر نيسان 2023

LBCI
أخبار لبنان
13:22

شاب لبناني ضحية جريمة طعن في الولايات المتحدة الأميركية…

LBCI
أمن وقضاء
10:16

تتنزّه وتسرق ما استطاعت من مجوهرات...قيمة المسروقات بلغت حوالي ٧٠٠٠ دولار

LBCI
خبر كاذب
01:50

ما حقيقة العثور على رفات الامام موسى الصدر؟

LBCI
أمن وقضاء
15:46

إشكال وإطلاق نار في طرابلس... وسقوط جريح وقتيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

فضيحة فاضحة وجريمة متمادية تحضران في مجلس النواب

LBCI
آخر الأخبار
15:35

إشكال وتبادل إطلاق نار بين عدد من الشبان في محلة المعرض - طرابلس ومعلومات عن سقوط جريح وقتيل

LBCI
حال الطقس
01:17

الحرارة تتخطى الـ٣٠ درجة الجمعة.. والسبت ممطر وبارد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة