مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تطلق حملة للكشف عن المخالفات

أطلقت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان حملة للكشف عن المخالفات بمؤازرة امن الدولة، وذلك بعدما تبين تسجيل سرقات عدة للمياه وتحديداً من خط مياه أفقا في جبيل والذي يغذي ٥٠ بلدة و١٠ آلاف منزل تقريباً.



هذه الحملة التي انطلقت من جبيل ضُبط على اثرها ٦ مخالفات وستستكمل في كافة المناطق وتحديداً البقاع، وستتضمن جولات كل ثلاثة أيام لأمن الدولة ولمصلحة المياه.