المطارنة الموارنة: للإستفادة من المؤشرات الإيجابية الإقليمية والدولية

المطارنة الموارنة: للإستفادة من المؤشرات الإيجابية الإقليمية والدولية

دعا المطارنة الموارنة عقب إجتماعهم الشهري في بكركي النواب إلى الإستفادة من المؤشرات الإيجابية الإقليمية والدولية في ما يتعلق بالفسحة المتوافرة لانتخاب رئيسٍ جديد للبنان.



كما تطرق المجتمعون الى ملف النزوح السوري.