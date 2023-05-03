في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. مؤتمر لليونيسكو الاقليمي

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. مؤتمر لليونيسكو الاقليمي

في اليوم العالمي لحرية الصحافة ، نظم مكتب اليونيسكو الاقليمي مؤتمرا سيمتد ليومين ويتخلله ندوات يقدمها صحافيون وتناقش وضع حرية الصحافة في المنطقة وسبل تعزيزها في ظل التحديات السياسية والامنية الطاغية.