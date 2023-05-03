بو صعب التقى نواب تكتل الاعتدال الوطني

في اطار جولة يقوم بها على شخصيات سياسية، التقى النائب الياس بو صعب نواب تكتل الاعتدال الوطني الذي شدد على ضرورة تلاقي الفرقاء لمصلحة لبنان.