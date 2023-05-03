باسيل يلتقي سفير إيران لدى لبنان ووفد من منسقية الأمم المتحدة في لبنان

ثمن رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل موقف ايران الداعم لاتفاق اللبنانيين، وامل المساعدة على توفير الجو المؤاتي لايجاد مشروع انقاذ وبناء الدولة، لملاقاة تطلعات وامال اللبنانيين اليائسين من تكرار السياسات نفسها التي ادت الى الانهيار.



وكان باسيل قد استقبل السفير الايراني مجتبى اماني، الذي نقل له تحيات وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، واطلعه على نتائج زيارة الوزير الايراني، الذي كان يرغب بلقاءه الا ان تضارب المواعيد لم يسمح يذلك.



كما اطلعه عل تفاصيل مسار التفاوض الايراني السعودي ومحاور الاتفاق، وجدد السفير موقف ايران بعدم التدخل بالشأن الداخلي اللبناني ودعم كل ما يتفق عليه اللبنانيين.



من جهته عبر باسيل عن السرور بالمناخ الجديد في المنطقة الذي ارساه هذا الاتفاق والنتائج والتداعيات الايجابية المتوخاة منه.



من ناحية أخرى، زار وفد من منسقية الأمم المتحدة في لبنان برئاسة جوانا ورونشكا رئيس "التيار الوطني الحر". وتم عرض الملف الرئاسي والجهود التي يقوم بها باسيل لتسهيل عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وتوقف الجانبان طويلاً حول ملف مشكلة النازحين في لبنان، حيث جدد باسيل موقف التيار وأكد على ضرورة الاستفادة من الجو الإيجابي في المنطقة للقيام بخطوات عملية تساعد على عودة النازحين الى بلادهم.



كما قام سفير الفرنكوفونية في لبنان ليفون أميرجانيان بزيارة تعارفية لرئيس "التيار الوطني الحر"، حيث عرض مختلف المشاريع التي تقوم بها المنظمة في جميع المناطق اللبنانية.