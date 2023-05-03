بري: نحن بأمس الحاجة الى أن نتصرف في أدائنا وسلوكنا كفريق وطني واحد

تمنى رئيس مجلس النواب نبيه بري لو أن القوى السياسية كافة في لبنان تقارب القضايا والعناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها الدستورية والعلاقات فيما بينها بروح رياضية، مؤكداً أن "هذه الروح إذا لم تتعمم في كل أركان المجتمع لا يمكن أن ننجح في أي مجال من المجالات سواء في السياسة وغير السياسة فغيابها سوف يؤدي الى الفشل حتى في الرياضة".



وقال الرئيس بري: "نحن بأمس الحاجة الى أن نتصرف في أدائنا وسلوكنا كفريق وطني واحد من أجل إنجاز إستحقاقاتنا الوطنية بذلك فقط ننقذ لبنان ونحميه ونحصنه من المخاطر الوجودية .



وأضاف: "بالوحدة لا قوة في الدنيا تستطيع النيل من لبنان أما بالأنقسام والشرذمة فنشرع أبواب الوطن على مخاطر شتى".



كلام ومواقف الرئيس نبيه بري جاءت خلال إستقباله في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفداً من نادي النجمة الرياضي، ضم رئيس النادي مازن الزعني وأعضاء الهيئتين الادارية والفنية واللاعبين بحضور رئيس قطاع الرياضة في تيار المستقبل فيصل قلعاوي ومسؤول مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل علي ياسين.



وقدم الوفد للرئيس نبيه بري كأس مسابقة "كأس لبنان" الذي أحرزه النادي مؤخراً، كما كانت الزيارة مناسبة عرض فيها الزعني الواقع الرياضي لاسيما موضوع المنشآت والملاعب وضرورة إعادة تأهيلها ولهذه الغاية أجرى رئيس المجلس إتصالاً بوزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس.



بدوره، قال الزعني بعد اللقاء: "نشكر الرئيس نبيه بري على استقباله لنادي النجمة وهو لا شك داعم لمختلف الألعاب الرياضية في لبنان وداعم لنادي النجمة وهو عبر عن مدى تشجيعه للفريق بعد أن قدم التبريكات لنا بإحراز بطولة الكأس. وان شالله سيقوم دولة الرئيس بدعم المنشات الرياضية في سبيل تطويرها وضمان مستقبل الرياضة في لبنان".



كما عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال لقائه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور. كما عرض رئيس المجلس الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية خلال لقائه عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل ابو فاعور.