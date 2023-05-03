الريجي: لا علاقة لنا بالعبارات العنصرية والمسيئة في حق الأخوة السوريين على صور لعبوات "سيدرز"

أوضحت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية - "الريجي" في بيان، "ألا علاقة لها على الإطلاق بالعبارات العنصرية والمسيئة في حق الاخوة السوريين التي تحملها صور لعبوات سجائر "سيدرز" يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في المكان المخصص أصلا على هذه االعبوات للتحذير الصحي".



وأكدت "الريجي" أنها "ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة في حق الفاعلين والمشتركين في إدراج هذه العبارات على صور العبوات وفي الترويج لها".