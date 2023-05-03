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الحلبي أكد إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وللثانوية العامة بفروعها الأربعة ولشهادات التعليم المهني والتقني

أخبار لبنان
2023-05-03 | 10:01
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الحلبي أكد إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وللثانوية العامة بفروعها الأربعة ولشهادات التعليم المهني والتقني
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الحلبي أكد إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وللثانوية العامة بفروعها الأربعة ولشهادات التعليم المهني والتقني

إجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع وفد من نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" ضم: إيهاب حمادة، رامي أبو حمدان ورائد برو  ومسؤول العلاقات في التعبئة التربوية يوسف البسام، في حضور مديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون. وتناول البحث عددا من القضايا التربوية والمطالب اولها الإمتحانات الرسمية، إذ أكد الوزير "إجراء الإمتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وللثانوية العامة بفروعها الأربعة ولشهادات التعليم المهني والتقني".

وشرح كيفية متابعة تأمين التمويل الإضافي لها مع اليونيسف والجهات المانحة ، مع الأخذ في الإعتبار عدد أيام التدريس والفصول المطلوبة بعد التخفيفات .

كذلك طرح المجتمعون إمكان فتح مركز تصحيح في محافظة النبطية لتسهيل انتقال المصححين .

وناقش المجتمعون قضية الطلاب اللبنانيين في الجامعات الاوكرانية، ومطالب عمال المكننة في المدارس الرسمية وتأمين الأموال لصناديق المدارس التي لم تتسلم أموالا كافية، كما عرضوا أوضاع الموظفين في المشاريع المشتركة مع التعليم المهني والتقني، لجهة تسريع حصولهم على مستحقاتهم، وناقشوا أيضا حقوق المعلمين في التعليم الخاص، وتأمين الطاقة الشمسية إلى المدارس الرسمية كافة في لبنان.

ثم استقبل الوزير الحلبي وفدا من جمعية "فيفتي فيفتي" برئاسة السيدة جويل أبو فرحات، وهي منظمة غير حكومية تضم نساء ورجالا يسعون إلى تحقيق المناصفة الجندرية في القطاعين العام والخاص وتحديدا في السياسة ومواقع القرار، واطلع منه على نشاط الجمعية الهادف إلى تشجيع الشباب في المناطق على المشاركة في تلبية حاجات مناطقهم ، وعرضت مشروعا للتعاون مع تلامذة المدارس الرسمية والخاصة، ليصبحوا مواطنين ناجحين منخرطين في العمل المحلي، وقدوة في التطوير وإنعاش مجتمعاتهم من خلال أنشطة محددة.

ورحب الوزير بالجمعية، مؤكدا الإستعداد للتعاون من خلال أنشطتها لتنمية المجتمع المحلي ومشاركة الشباب.

واستقبل الوزير الحلبي بعد ذلك رئيس المجلس الوطني للسياحة في لبنان ونقيب اصحاب الفنادق بيار الأشقر، وعرض معه الوضع السياحي والتوقعات الإيجابية للصيف المقبل، كما كان عرض للتعاون بين الوزارة والنقابة والمجلس الوطني، وتشجيع الأنشطة السياحية وتسويق المناطق.

أخبار لبنان

الحلبي

الإمتحانات الرسمية

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