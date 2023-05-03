بوحبيب بحث مع وفد من مجلس اوروبا بحقوق الانسان والمواضيع المتعلقة بالاتجار بالبشر

بحث وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب مع وفد من مجلس اوروبا برئاسة منسقة سياسة الجوار مع جنوب البحر المتوسط في مجلس أوروبا لسبل التعاون، في المواضيع التي يمكن للمجلس المساهمة فيها خصوصا لجهة حقوق الانسان والمواضيع المتعلقة بالاتجار بالبشر .





إشارة الى ان المجلس الاوروبي يبدأ غدا ورشة عمل حول الرصد والتعرف على ضحايا الاتجار بالاشخاص في فندق موفنبيك في بيروت تستمر ليومين.







كما التقى الوزير بوحبيب قائد قوات الطوارىء الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو وتماول البحث عمل اليونيفيل والتعاون بين السلطات اللبنانية والامم المتحدة وثمن الوزير بوحبيب الدور الذي تقوم به قوات اليونيفيل في حفظ السلم والامن في جنوب لبنان.