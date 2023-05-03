المكتب السياسي الكتائبي استكمل تعييناته

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل.



وعرض الأمين العام للحزب سيرج داغر، بحسب بيان، استراتيجية العمل الحزبي للسنوات المقبلة.



كما واستكمل المكتب السياسي تعييناته، فتولى الدكتور برنار جرباقة منصب النائب الثالث لرئيس الحزب وعين بشير مراد، إيلي صقر ورالف صهيون نواباً للأمين العام، كما جرى تعيين مساعدي الأمين العام وملء مراكز أساسية في الأمانة العامة.