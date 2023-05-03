طوني فرنجية عرض مع وفد عمالي واقع المتقاعدين وتفعيل اقتراح قانون التعويضات على صيرفة

طوني فرنجية عرض مع وفد عمالي واقع المتقاعدين وتفعيل اقتراح قانون التعويضات على صيرفة



اطلع النائب طوني فرنجيه خلال لقائه بحسب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ورئيس المصالح المستقلة شربل صالح والأمين العام المساعد في الاتحاد العمالي العام أنطون أنطون على "المطالب المحقة والمختلفة التي يرفعها العمال خلال هذه المرحلة الاستثنائية، وعلى تفاصيل الواقع الحالي للعمال المتقاعدين الذين يعانون بفعل الأزمة الاقتصادية المستمرة".



وبحسب بيان صدر عقب الاجتماع، "تم التأكيد على أهمية متابعة وتفعيل اقتراح قانون التعويضات على صيرفة الذي يقضي بصرف تعويضات المتقاعدين وفقا لدولار منصة صيرفة، والذي سبق وقام بتقديمه النائب فرنجيه الى الهيئة العامة لمجلس النواب، او متابعة اقتراح القانون الذي قام بتقديمه النائب شربل مسعد، الذي يرمي بدوره إلى تعديل احتساب تعويضات المتقاعدين نتيجة تدهور سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار".



وذكر البيان أنه "تمت الاشارة الى ضرورة اصلاح النظام التقاعدي العام في لبنان خلال المرحلة المقبلة، والى الحاجة الملحة لتطوير وتحديث مختلف القوانين المرتبطة به، ما يؤدي الى احتساب التعويضات وفقا لمفهوم القيمة والقدرة الشرائية للمواطنين والمتقاعدين وليس وفقا لسعر الصرف الرسمي".