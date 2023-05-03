حميه: إيرادات وزارة الأشغال وصلت إلى ما فوق ال٣٥٠ مليون دولار لصالح الخزينة

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه أن "إيرادات الوزارة وصلت حاليا الى ما فوق ٣٥٠ مليون دولار لصالح الخزينة العامة، مع المفارقة إلى أن موازنتها السنوية هي ٢٠٠ مليار ل ل (٢ مليون دولار حاليا، في حين أن الانفاق يصل إلى ٢٧٠ مليون دولار".



وقال: "لأجل ذلك، طالبنا عرض الأمر على مجلس الوزراء لتأمين اعتماد الحد الأدنى".