جعجع استقبل البخاري... وموقف المملكة كان واضحا لجهة اعتبار الانتخابات الرئاسية شأنا سياديا لبنانيا

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في المقر العام للحزب في معراب سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري في حضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي.



وتباحث المجتمعون في "التطورات السياسية في البلاد ولا سيما الاستحقاق الرئاسي، حيث كان موقف المملكة واضحا لجهة اعتبار الانتخابات الرئاسية شأنا سياديا لبنانيا ويعود للبنانيين مسألة تقرير من سيكون الرئيس المقبل وتقف المملكة خلف الشعب اللبناني في خياراته"، بحسب بيان للمكتب الاعلامي لجعجع.